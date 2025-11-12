Junta destaca la "efectividad" del Plan Infoca en Sevilla: "sólo el 25% de los conatos se han convertido en incendios"

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presidido este miércoles el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca que ha hecho balance del periodo de alto riesgo de incendios 2025. Durante el mismo, se han producido 156 intervenciones, 124 conatos y 32 incendios.

Según una nota de prensa remitida por la Junta, Sánchez ha destacado que estos datos demuestran la respuesta "rápida y eficaz" del dispositivo que ha permitido que "sólo el 25% de los conatos se hayan convertido en incendios". Las hectáreas afectadas arrojan un total de 1.126 hectáreas de superficie calcinada en la provincia, 192 de arbolado y 924 de matorral.

En esta línea, Sánchez ha explicado que la época de peligro alto de este año ha venido precedida de "un invierno y primavera muy húmedos y ha estado marcada por una "adversa meteorología estival". También ha agradecido la colaboración de las administraciones y la ciudadanía en la alerta temprana de las emergencias, que ha permitido "una pronta activación de los recursos del plan y que los incendios no fueran a más".

El delegado de la Junta ha destacado que en la provincia de Sevilla la Unidad de la Policía Adscrita ha elevado 1.028 actas de sanción o denuncias por conductas de riesgo en zonas forestales. Por otra parte, los gestores de emergencias del 112 Andalucía han atendido en este periodo de alto riesgo de incendios en la provincia de Sevilla 10.868 llamadas, lo que supone un 36,9 por ciento del total de Andalucía.

Según Sánchez, Sevilla es la provincia que ha concentrado "el mayor volumen de avisos, dato que confirma que las campañas de concienciación están surtiendo efectos". Asimismo ha resaltado que se va a culminar en el presente ejercicio el plan de ampliación de contratos a 12 meses de todos los empleados fijos discontinuos del operativo. "Una reivindicación histórica de nuestros bomberos forestales acordada con los sindicatos para su ejecución en tres años y que el gobierno de Andalucía cumple en solo dos, con un esfuerzo presupuestario muy importante, pero sin duda muy merecido para nuestros profesionales", ha indicado.

Según la Junta, en Andalucía ya están operativas las 76 nuevas unidades de vehículos autobomba. La inversión global ha sido de 25,4 Meuro. Este mes se ha licitado el suministro de 15 autobombas más por 7 Meuro. Es decir, en dos legislaturas se va a renovar el 84% de este tipo de vehículos (91 de las 108 unidades disponibles). Y se van a adquirir 8 nuevas Unidades Móviles de Meteorología y Transmisiones (una por provincia) con una inversión de 1,5 Meuro.

Se encuentra en licitación los recursos especiales necesarios para poner en marcha la nueva Unidad de Maquinaria Pesada antes de la próxima campaña: 2 retroexcavadoras, 2 conjuntos de cabeza tractora con plataforma de transporte, un tractor con grada de desmonte y 25 trituradoras forestales. Todo ello para la mecanización del dispositivo de extinción y su uso en otras emergencias ambientales, con una inversión de otros 1,8 Meuro.

Se dispone de un primer contrato en ejecución para 5 años (2025-2029) con 8 Aviones de Carga en Tierra, 4 helicópteros semipesados y 4 helicópteros ligeros, con una inversión de 61,6 Meuro. Y se ha licitado ya un primer lote para la contratación de 14 aeronaves (2 aviones de coordinación, 3 helicópteros pesados y 9 semipesados), durante el periodo 2026-2031 por valor de 112,3 Meuro.

Además de un segundo contrato de 2 helicópteros durante el mismo periodo para el Grupo Regional de Mando (Gremaf), servicio de rescate y apoyo a las emergencias en el entorno rural y extinción de incendios por 14,3 Meuro. Uno de ellos se asignará a tareas de búsqueda y rescate durante los 365 días al año. En breve, se procederá a licitar el servicio de cuatro aviones anfibio-ligeros y 2 helicópteros ligeros por algo más de 19 Meuro para el trienio 2026/28, prorrogable dos años más.

Los organismos que han participado hoy en el Comité Asesor Provincial, han sido representantes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Infoca Sevilla, la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente; la delegación territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Guardia Civil; la Unidad Adscrita de Policía Autonómica, Ejército de Tierra, EMA 112 Andalucía; el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), y los Consorcios Provinciales de Bomberos, así como DGT, Aemet, Endesa, Adif, Renfe y Red Eléctrica Española.