La Junta destaca la infancia y adolescencia como su "prioridad" en la IV Gala benéfica del Grupo Hotusa

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la IV Gala benéfica del Grupo Hotusa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que la atención a la infancia y la adolescencia es una "prioridad" del Gobierno andaluz en la IV Gala benéfica del Grupo Hotusa, celebrada en Sevilla, que este año destina sus beneficios a la Fundación del Instituto Hispalense de Pediatría (IHP).

Sanz ha recordado que la Junta ha destinado más de 630 millones de euros al III Plan de Infancia y Adolescencia 2024-2027 para la lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia en Andalucía, que tiene entre sus objetivos la mejora de la atención a la salud infantil y adolescente. Además, el Plan Estratégico de Salud de la Infancia y la Adolescencia 2023-2027 presta especial atención a la salud mental y el bienestar emocional de nuestros niños y adolescentes.

Asimismo, ha indicado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha reforzado la plantilla de pediatras, de modo que actualmente cuenta con más de 1.800 pediatras en el SAS, de los que 1.027 atienden a los niños en la Atención Primaria y 782 en la hospitalaria.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Grupo Hotusa, Amancio López; la directora general de proyectos hoteleros del Grupo Hotusa, Ana Sanjurjo; el presidente en Andalucía de la Asociación Española de Directivos y miembro del consejo de Administración de Criteria CaixaHolding, Marcos Contreras, entre otras autoridades.