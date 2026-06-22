La Junta destaca la presencia de obras del CAAC en la exposición 'Carmen Laffón. Variaciones' del Thyssen-Bornemisza

La consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la inauguración de la muestra 'Carmen Laffón. Variaciones'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido en la tarde de este lunes a la inauguración de 'Carmen Laffón. Variaciones', la muestra que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid dedica a una de las creadoras más destacadas de la segunda mitad del siglo XX en Andalucía. La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de septiembre, es la mayor dedicada por una institución museística a la artista sevillana desde su muerte en 2021 y cuenta con el préstamo de un conjunto de obras de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

"La presencia de obras pertenecientes a la colección del CAAC en esta retrospectiva sitúa al museo andaluz dentro de una de las principales revisiones institucionales dedicadas a Carmen Laffón en los últimos años, y refuerza además su compromiso de difundir y exponer la obra de la artista", ha destacado Del Pozo, según ha trasladado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Las piezas del CAAC incluidas en la exposición, cuya comisaria es Paula Luengo y que está compuesta por 77 obras, son la instalación 'Espuertas cargadas de uvas' (2006-2010), compuesta por 26 piezas de bronce y dimensiones variables, así como los dibujos 'Vista de la viña I', 'Vista de la Viña II', 'Vista de la Viña III' y 'Vista de la Viña IV' (2006-2007), todos ellos realizados en carbón y en témpera sobre madera y pertenecientes a una misma serie vinculada al paisaje de la viña.

Todas estas piezas forman parte de la donación recibida por el museo andaluz en 2023, a la que se ha sumado recientemente la obra 'La cuba', que han depositado los herederos de la artista.

Algunos de estos préstamos de la colección del CAAC formaron parte de la exposición 'Carmen Laffón. El paisaje y el lugar', que se pudo ver en este centro en 2015. Además, la Consejería de Cultura y Deporte promovió entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 el 'Semestre Laffón', primer proyecto conjunto del CAAC y el Museo de Bellas Artes de Sevilla.