La Junta destaca el talento de las mujeres en la ciencia e innovación en el tercer encuentro '#BoostHer' en Sevilla

La directora general de Planificación de la Investigación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Loreto del Valle. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Planificación de la Investigación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Loreto del Valle, ha destacado este jueves la importancia del talento de las mujeres en "la construcción del futuro de Andalucía" desde la ciencia, la tecnología y la innovación.

Según una nota de la Junta, ha intervenido en la inauguración en Sevilla del tercer encuentro #BoostHer, primera red andaluza para fortalecer el talento femenino en estos ámbitos. El programa de esta cita estará protagonizado por el fomento de la diversidad en las empresas de este ámbito científico-tecnológico.

Del Valle ha destacado que desde la Junta de Andalucía está trabajando por un ciencia "abierta, competitiva y diversa; por atraer y retener talento; por fortalecer la carrera investigadora y por impulsar proyectos de excelencia y una innovación que no deje a nadie atrás".

Durante su intervención, ha expresado su agradecimiento por participar en este evento, un espacio "donde nacen oportunidades, donde mujeres aisladas en sus círculos más cercanos encuentran referentes, apoyo y visión en otras mujeres que las hacen avanzar y llegar más lejos". Y ha añadido que "esa fuerza que une a mujeres y hombres en eventos y en redes como esta puede cambiar vuestras vidas y también el mundo".

Además, Loreto del Valle ha apuntado que, tal y como se desprende del informe sobre 'Actividades de I+D en Andalucía 2024', elaborado por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), a partir de los datos publicados por el INE, en Andalucía el personal de I+D femenino representa el 42,9% (14.214) frente al 57,1% masculino (18.919), lo que, no obstante, implica una ligera reducción del 3% de la brecha de género respecto a la situación de 2023.

En este sentido, ha precisado que estas diferencias se derivan principalmente del sector privado, ya que el porcentaje de mujeres dedicadas a I+D en el sector público en la comunidad alcanza el valor de 49,3% en 2024, mientras que en el sector privado este porcentaje es del 29,1%". En cualquier caso, ha añadido que "cuanto más se avanza en la carrera científica, menos presencia femenina encontramos".

Por ello, ha asegurado que la igualdad de oportunidades es una necesidad estratégica que debe ser apoyada desde lo público. "Tenemos la responsabilidad de impulsar políticas que garanticen que las mujeres no solo se interesen y accedan a la ciencia, la tecnología y la innovación, sino que puedan ascender, liderar y transformar desde estos sectores", ha manifestado.