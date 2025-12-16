La Junta destaca al Virgen del Rocío de Sevilla como el tercer hospital público de España en unidades de referencia

1036616.1.260.149.20251216133932 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la presentación de los nuevos CSUR en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado este martes el papel del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla como el tercer hospital público de España en número de unidades de referencia (CSUR) para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad con un total de 30.

Según una nota remitida por el ejecutivo andaluz, Sanz ha visitado este martes el centro hospitalario en un acto en el que se ha reconocido cinco CSUR más.

La Junta ha señalado que, con este dato, el Virgen del Rocío se sitúa por detrás del Vall D'Hebrón de Barcelona, que cuenta con 35 CSUR, y el Hospital de La Paz de Madrid, que cuenta con 32. "Con estos nuevos CSUR, en Andalucía somos referentes nacionales para el tratamiento de 49 enfermedades de alta complejidad, la mayoría son enfermedades raras", ha valorado el consejero.

En esta línea, Sanz ha indicado que los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, el Reina Sofía de Córdoba, el Virgen de las Nieves y el San Cecilio de Granada y el Virgen Macarena de Sevilla también cuentan con unidades con este reconocimiento que supone que "pacientes de toda España podrán acudir al Virgen del Rocío para tratarse de otras cinco patologías en las que este hospital y sus profesionales son referentes".

Estos nuevos CSUR reconocen los tratamientos que se aplican para la Cirugía de los trastornos del movimiento y Ataxias y paraplejías hereditarias, ambas pertenecientes a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Neurología y coordinados por el doctor Pablo Mir Rivera; la Neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario, de la UGC de Anestesiología y reanimación, dirigido por el doctor Isaac Peña Vergara; los tumores renales pediátricos, incluidos en la UGC de Cirugía Pediátrica, que tiene al frente a la doctora Roda Cabello Laureano; y por último, las cefaleas y neuralgias craneales refractarias en adultos, de la UGC que coordina la doctora Carmen González Oria.

Por su parte, Sanz ha trasladado su "reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales que conforman estos equipos. "Su dedicación y compromiso personal, la apuesta por la investigación y la innovación en el tratamiento de estos pacientes, con el respaldo de la Junta de Andalucía, han conquistado estas acreditaciones que concede el Ministerio de Sanidad", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que El Virgen del Rocío "ha sido siempre un referente de la sanidad pública andaluza y estas asignaciones vuelven a confirmarlo".

En paralelo, el consejero de Sanidad ha aprovechado para anunciar la incorporación de 650 profesionales sanitarios en la provincia de Sevilla como ampliación de la plantilla estructural del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro de las 3.893 plazas anunciadas.

Antonio Sanz ha indicado que estos profesionales vienen a reforzar distintos servicios, así como "a permitir la puesta en marcha de nuevas infraestructuras". Así, ha citado como ejemplo, que 206 vienen a reforzar la Atención Primaria en la provincia o 119 los programas de cribado, así como 187 para las nuevas infraestructuras.

"Estamos cumpliendo con nuestros compromisos tanto en la apertura y remodelación de infraestructuras como en la incorporación de nuevos profesionales", ha valorado.

Al acto de presentación de los CSUR, han asistido, además, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez; la delegada territorial de Sanidad en Sevila, Silvia Pozo, y la directora gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Nieves Romero, entre otras autoridades.