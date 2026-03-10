La Junta destina 700.000 euros a obras del PFEA en Brenes (Sevilla) para mejorar equipamientos y servicios

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, reunido con el alcalde de Brenes, Jorge Barrera - JUNTA DE ANDALUCÍA

BRENES (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, ha realizado este martes una visita institucional a Brenes (Sevilla) para reunirse con el alcalde, Jorge Barrera, y conocer algunos de los proyectos ejecutados con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), cofinanciados por la Junta con casi 700.000 euros en total durante esta legislatura.

Según una nota remitida por la Junta, Millán ha destacado el "firme compromiso" del Gobierno andaluz con el municipalismo y ha defendido que la cooperación entre administraciones "siempre beneficia a los vecinos". Así, se ha referido al PFEA como un ejemplo de esta cooperación ya que "permite a los ayuntamientos crear empleo para los trabajadores del campo cuando no hay campañas agrícolas y mejorar equipamientos y servicios públicos para los vecinos".

Los proyectos del PFEA son cofinanciados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que sufraga la mano de obra de los proyectos que se ejecutan, la Junta y las Diputaciones, que costean los materiales (al 75 y al 26% respectivamente).

Desde 2022, la Junta ha destinado cada año entre 170.000 y 180.000 euros a los proyectos del Ayuntamiento de Brenes, casi 700.000 euros en total para reurbanizar calles, trabajos de limpieza y poda en parques y jardines o mantenimiento de equipamientos como los centros educativos y la guardería municipal que centraron las obras del año pasado.

Durante su visita a algunas de las obras, el delegado ha lamentado que los fondos del PFEA "lleven tres años congelados ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, ya que la aportación del resto de administraciones está supeditada a la estatal".

Millán ha defendido que el PFEA es una herramienta "fundamental para ayudar a los ayuntamientos a fijar la población al territorio, al crear empleo y garantizar servicios de calidad a los habitantes del medio rural".

En este sentido, ha recordado que la Junta ha puesto en marcha la primera Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía, donde "no hay un problema generalizado de despoblación como en otros territorios, pero sí un desequilibrio en el reparto territorial de los habitantes".

La Junta ha indicado que la mitad de los andaluces "se concentra en una treintena de capitales y grandes ciudades que representan el 4% del extenso territorio andaluz mientras que el 46% de los municipios pierde vecinos a un ritmo lento pero constante, la mayoría pequeños municipios de comarcas de interior y sierra".

"Para poner en valor la calidad de vida que ofrece la Andalucía rural hemos puesto en marcha el portal https://vivemasandalucia.es/ que, a modo de buscador, permite ver qué servicios, actividades, ofertas de empleo o vivienda disponible hay en los 480 municipios que hemos detectado que tienen riesgo de despoblación en mayor o menor medida, entre ellos 38 en la provincia de Sevilla", ha detallado.