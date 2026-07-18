La Junta destina 700.000 euros al programa Escuelas de Verano en Sevilla destinado a menores de zonas desfavorecidas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco de la Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y a través de la Delegación territorial en Sevilla, ha destinado cerca de 700.000 euros a la puesta en marcha del programa Escuelas de Verano de la provincia de Sevilla. El Gobierno andaluz prevé atender a un total de 1.022 menores sevillanos de entre 3 y 16 años que tendrán "garantizada su alimentación diaria".

Además, según ha explicado la Junta de Andalucía en una nota, se ha reforzado el carácter inclusivo de los centros, incorporando 84 plazas para menores con necesidades educativas especiales, atendidos por profesionales especializados. El programa, gestionado por entidades privadas sin ánimo de lucro, se desarrolla en periodo vacacional, organizándose preferentemente en centros educativos de las zonas desfavorecidas que han sido identificadas en el contexto de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía (Eracis).

En el caso concreto de Sevilla, se desarrolla en los municipios de Lebrija, El Cuervo, Pilas, Las Cabezas de San Juan, Utrera, Alcalá de Guadaíra y Sevilla capital. En este sentido, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, ha destacado que, al objetivo principal de la iniciativa es atender durante unas fechas "excepcionales" las necesidades básicas de alimentación de la población infantojuvenil de las zonas más desfavorecidas. A ello se suma que las Escuelas de Verano "permiten que los niños en riesgo de exclusión social tengan un espacio donde aprender y realizar actividades de ocio durante las vacaciones".

De esta forma, María Luisa Cava ha explicado que se trata de un servicio para favorecer la inclusión de estos menores y que permite, a través de la educación en valores, que aprendan y disfruten. De igual modo ha destacado que es un recurso clave para combatir el absentismo escolar y el abandono educativo temprano al evitar la desconexión de los menores durante estos meses estivales ofreciendo un entorno lúdico y formativo, reforzando competencias básicas, habilidades sociales y ocio saludable.

En concreto, el programa Escuelas de Verano de la Junta de Andalucía se desarrollan durante los meses de julio y agosto al objeto de fomentar los hábitos saludables, la educación en valores y habilidades sociales mediante actividades de refuerzo educativo, de ocio y tiempo libre desde la solidaridad, la amistad, la responsabilidad y el respeto. A través de las entidades que las gestionan, "facilitan la conciliación familiar y cumplen una doble labor".

Por un lado, llevan a cabo acciones socioeducativas y, por otro lado, ofrecen un servicio de comedor que garantiza las necesidades básicas alimentarias de los menores, a través de la distribución de tres comidas diarias. Al igual que en la pasada edición, las escuelas de verano dirigidas por entidades o fundaciones van a poder hacer uso de las instalaciones de los centros educativos para desarrollar su actividad durante los meses de julio y agosto, gracias al acuerdo de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Además, la responsable de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla ha subrayado que su puesta en marcha es posible gracias a la colaboración entre todas las Administraciones y también entre el sector público y las entidades del tercer sector; la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, los servicios sociales comunitarios que derivan a las familias, los ayuntamientos que ceden algunos de sus espacios y las entidades privadas sin ánimo de lucro.

Por último, la iniciativa, enmarcado en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y gestionado por la Junta de Andalucía, se desarrolla principalmente en zonas desfavorecidas, identificadas en el contexto de la Estrategia Regional de Intervención en zonas desafavorecidas de Andalucía (Eracis PLUS).