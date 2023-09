La Junta y la Diputación de Sevilla garantizan "colaboración mutua" para "repoblar" la zona rural y digitalizar

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, Jose Antonio Nieto, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, han mantenido este viernes una reunión tras las que ambos han garantizado la "colaboración mutua" para ayudar a los ayuntamientos a digitalizar sus trámites con herramientas como cep@l, actualizar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) para "mejorar su eficacia" y difundir las oportunidades de los pequeños municipios de la Sierra Sur y Sierra Morena sevillana para "repoblar" estas zonas, tal como han informado ambas administraciones en sendas notas de prensa.

"Somos dos enamorados del mundo local. Creo que el análisis que hemos hecho sobre los retos que esta Diputación tiene y la colaboración con la Junta son prácticamente coincidentes", ha dicho Fernández, ratificado por Nieto: "Hay una sintonía en el diagnóstico y hay una voluntad de ponernos de acuerdo en el tratamiento que necesitan los problemas de la provincia". Según el consejero, "la Diputación tiene una potencia y un volumen de actividad, que es obligado el reconocimiento del trabajo que se viene haciendo desde esta institución a lo largo de las últimas décadas. Un trabajo muy importante y eso tiene buenos resultados". En esta línea de "trabajo bien hecho", el consejero ha puesto como ejemplo el desarrollo que se ha hecho desde la Sociedad Provincial de Informática, Inpro, de cep@l, el Centro Electrónico de Procesos Administrativos Locales.

"Vamos a tener la oportunidad de ver cómo la Diputación de Sevilla, en esa colaboración entre administraciones, ha sido la que más ha evolucionado esta herramienta, a la que hemos dedicado mucho esfuerzo en la Consejería. Es un servicio que damos sobre todo a los pequeños municipios para que tengan una herramienta de alto valor jurídico que resuelva la tramitación de los principales expedientes que tienen los vecinos. Lo que nos gustaría es que esta experiencia de éxito de la Diputación de Sevilla la pudiéramos extender y establecer una colaboración entre la propia Junta de Andalucía y el resto de diputaciones provinciales", ha destacado José Antonio Nieto.

Entre los asuntos que Fernández ha planteado a Nieto está el del "equilibrio" entre el área metropolitana y la necesidad de mantener los equilibrios interterritoriales. "Sevilla tiene dos realidades que son perfectamente complementarias, pero que están perfectamente diferenciadas también. Hay un área metropolitana conjuntamente con la capital, muy asentada, muy consolidada, que necesita seguir avanzando en materia de comunicaciones, en materia de transporte y en materia de áreas de oportunidades para el empleo. Y nos ocupa que se mantengan los equilibrios con las segundas y terceras coronas metropolitanas, desde el punto de vista de los servicios públicos y de la cohesión social y territorial", ha argumentado el presidente de la Diputación.

"He podido explicarle al consejero que quiero crear una gran Marca Sevilla Empresarial para que Sevilla sea un lugar para invertir y un lugar que facilite la atracción empresarial y que hay determinadas zonas en Sevilla en las que necesitamos el impulso de la Junta de Andalucía. Hemos hablado del sector aeronáutico, del sector logístico de Majaravique, de la necesidad de ir dando pasos a otros niveles en la SE-40... Los dos hemos coincidido en que existe un ciudadano metropolitano sevillano al que hay que atender desde las perspectivas y desde la visión que hoy se tiene", ha sentenciado.Aunque no hay ninguna localidad en riesgo de desaparecer, el fenómeno de la despoblación está "localizado" sobre todo en las sierras, por lo que ha abogado por cooperar en la difusión de la "calidad de vida excepcional" que ofrecen muchos de estos pequeños municipios para atraer a nuevos habitantes que buscan ese estilo de vida.

En la reunión también han abordado la importancia del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para dar oportunidades de empleo a los habitantes del medio rural inscritos en el régimen especial agraria cuando "no hay trabajo en el campo". Ambos han destacado que el PFEA "ha sido y es fundamental" para fijar la población al territorio y un ejemplo de la colaboración entre administraciones, ya que los proyectos que ejecutan los ayuntamientos son cofinanciados por el SEPE, la Junta y las Diputaciones provinciales.

Precisamente, el próximo 21 de septiembre Nieto firmará en La Rábida (Huelva) con los representantes de las ocho diputaciones el convenio para la cofinanciación del coste de los materiales de las obras que se realizarán en el último trimestre de este año y hasta septiembre de 2024. En total, la Junta aporta 65,7 millones de euros (el 75% del coste de los materiales), de los que más de 14 millones son para proyectos de ayuntamientos sevillanos.

Durante el encuentro, el consejero y el presidente de la Diputación han coincidido en la necesidad de actualizar el PFEA para mejorarlo y "adaptarlo al siglo XXI" en cuanto a los proyectos que se pueden financiar y el tipo de nuevos empleos que pueden realizar los trabajadores agrarios. "La provincia de Sevilla es un tractor para Andalucía. Por eso la colaboración, coordinación entre la Junta de Andalucía y la Diputación es obligada, tenemos que ir trabajando de la mano, hay proyectos muy interesantes que vamos a estudiar para colaborar. Si un proyecto funciona en la provincia de Sevilla va a funcionar en cualquier otro territorio", ha concluido el consejero.

Javier Fernández también ha planteado durante el encuentro su "preocupación por el tema de la sanidad pública y de la atención primaria, porque es lo que me cuentan los alcaldes y alcaldesas. Hemos hablado de la sequía en la provincia, con especial hincapié en la Sierra Sur y en la Sierra Morena, donde le he pedido que nos pongamos en el papel de estos ciudadanos de estos pueblos, a los que ahora mismo les estamos teniendo que llevar el agua en cisternas, y que no entienden que las administraciones que nos pongamos de perfil, porque necesitan que los políticos seamos útiles".

"Le he insistido al consejero en que la Diputación va a seguir poniendo programas de empleo; poniendo a disposición de los municipios de la provincia los remanentes que tenemos; financiando, entre otros programas el PFEA. Sería bueno que con la Junta generáramos economías de escala y que si nosotros vamos a poner en torno a 20 o 25 millones de euros en los Presupuestos del año que viene para seguir haciendo políticas sociales y políticas de empleo, pues que si la Junta puede complementar esos recursos, estaríamos construyendo un programa de empleo para Sevilla muy potente", ha concluido.