La Junta dota de ascensor al CEIP Miguel de Cervantes de Lora (Sevilla) con una inversión de 213.000 euros

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel de Cervantes de Lora del Río (Sevilla), que han supuesto una inversión de 212.926 euros.

En una nota de prensa, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, ha señalado que "seguimos trabajando para que cada centro educativo de nuestra provincia cuente con las infraestructuras necesarias para favorecer la enseñanza de calidad y la integración de toda la comunidad escolar".

La actuación se ha centrado en la instalación de un ascensor con cuatro paradas que garantiza la movilidad por las distintas plantas del edificio. Para ello, ha sido necesario ocupar, en planta baja, una de las esquinas del comedor y el aseo del personal, que ha tenido que ser reformado.

Es en esta zona, junto a la cocina, donde se ha llevado a cabo la demolición y apertura del hueco para el elevador. En las plantas superiores, el acceso al mismo se sitúa en una zona del vestíbulo, junto a las escaleras, discurriendo el ascensor por el patio de luces del centro educativo.

Las obras en el CEIP Miguel de Cervantes de Lora del Río se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuentan con cofinanciación europea a través del programa de Andalucía Feder 2021-2027.