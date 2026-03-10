Archivo - La CIAF afirma que el accidente de tren de Adamuz se produjo en 15 segundos. - CIAF - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha avanzado que el incidente ferroviario producido como consecuencia de la colisión entre un Iryo y Alvia el pasado 18 de enero en el municipio de Adamuz (Córdoba) --que se saldó con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos--, se produjo en 15 segundos.

En concreto, el organismo explica que el tren Iryo registró el primer síntoma de descarrilamiento a las 19:43:29 tras pasar por el punto kilométrico en el que se produjo la rotura de carril. A las 19:43:38, el descarrilamiento activa el sistema de seguridad (LZB), que provoca el freno de emergencia en el Alvia. Sin embargo, y como el Alvia circula en ese momento por la otra vía, no hay tiempo suficiente para frenar y chocan a las 19:43:44.

CRONOLOGÍA DEL ACCIDENTE

Según los últimos avances de la investigación del accidente por parte de la CIAF, el tren Iryo salió del túnel Loma del Partidor Norte por el circuito de vía donde se localizó la fractura del carril.

Es a las 19:43:29 cuando se produce una apertura del disyuntor en el tren Iryo (desconexión eléctrica del motor del tren) cuando circulaba a una velocidad de 205 kilómetros por hora.

"Presumiblemente esta apertura del disyuntor estaría relacionada con perturbaciones de la tensión o falta de contacto del pantógrafo con la catenaria, y es la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento (con respecto a dicha apertura, se podrán obtener más datos con el análisis del registro de eventos del telemando que ha sido solicitado a ADIF)", explica el organismo.

Cuatro segundos más tarde, el tren Alvia ocupa la vía contraria, y, al mismo tiempo, el tren Iryo, circulando a 204 kilómetros por hora, pasa por la señal de entrada E669 y por la Aguja A645. "En este momento se registra una alarma de temperatura en cajas de grasa del coche 8, presumiblemente por ir ya descarrilado", afirma la CIAF.

Esta alarma provoca una activación del freno del tren, y el valor de la presión de la tubería de freno TFA disminuye. La CIAF explica que cuando el valor de la TFA disminuye, "significa que el tren está frenando".

La Aguja A645 queda sin comprobación a las 19:43:37, "probablemente al recibir algún impacto por parte de los coches descarrilados del tren Iryo".

Un segundo más tarde, debido a la falta de comprobación de la aguja por protección, las señales de la zona afectada se cierran. Como consecuencia de lo anterior, el sistema de protección automática de trenes (LZB) "provoca una frenada de emergencia en el tren Alvia", que en ese momento circulaba a 216 kilómetros por hora.

A las 19:43:43 se produce una activación del pulsador de freno de emergencia del tren Iryo por acción del maquinista, cuando la velocidad del tren ya había disminuido a 141 kilómetros por hora, y un segundo más tarde, circulando a 204 kilómetros por hora, el registrador JRU de Alvia "deja de almacenar datos, correspondiendo presumiblemente este momento al momento de la colisión entre ambos trenes".

La CIAF asegura que no se aprecia en el registro del Alvia "ninguna acción por parte del maquinista" y que a las 19:44:03 el Iryo queda completamente detenido en su posición final.

La comisión reitera que estos últimos avances no constituyen en ningún caso las conclusiones definitivas sobre el accidente, que se incluirán en el informe final que presentará una vez finalice el proceso de investigación.

Respecto a las imágenes del interior de los coches del tren Iryo, la comisión está "realizando el correspondiente análisis que permitirá definir de forma más concreta la secuencia y/o confirmar los datos anteriores".

La CIAF publicará en su web una encuesta abierta en los próximos días para que todos los afectados por el accidente, tanto víctimas y familiares como trabajadores directa o indirectamente implicados, puedan participar. Los datos obtenidos permitirán al organismo evaluar el impacto del suceso, así como los planes de respuesta y su posible mejora.