La Junta entrega a Cocemfe Sevilla las llaves de dos viviendas públicas para su programa de integración sociolaboral

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (3i), supervisa las instalaciones del inmueble tras participar en el acto de entrega de llaves de dos viviendas públicas a Cocemfe Sevilla - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía colabora en un proyecto pionero para facilitar la autonomía y la vida independiente de las personas con gran capacidad. En este sentido, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha entregado las llaves de dos viviendas públicas a la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (Cocemfe Sevilla), para su proyecto de integración sociolaboral en beneficio de personas con dificultades de movilidad.

En una nota de prensa, Díaz destaca el importante papel desarrollado por Cocemfe Sevilla para "ofrecer oportunidades" a las personas con gran discapacidad y con limitaciones de movilidad. "Estas viviendas servirán como espacio de aprendizaje y preparación para la vida independiente, favoreciendo la integración social y la participación activa". El Gobierno andaluz, ha añadido Díaz, cree "firmemente en la colaboración con las entidades sociales que trabajan cada día junto a quienes más lo necesitan", como es el caso de organizaciones como Cocemfe y la Asociación Sevillana de Espina Bífida.

Los dos alojamientos protegidos están en régimen de alquiler, gestionados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), e integrados en la promoción pública de la calle Juan de Mata Carriazo, en el barrio de San Bernardo. Ambas viviendas, con una superficie de 50 metros cuadrados, disponen de un diseño totalmente adaptado a usuarios con discapacidad física.

La consejera ha podido visitar con detalle esta promoción residencial, situada cerca de los campus de la Universidad de Sevilla y del Rectorado y destinada a colectivos especialmente vulnerables, entre los que se integran jóvenes menores de 35 años y mayores de 65, con ingresos limitados. Todos los alojamientos constan de dos habitaciones, salón comedor, dormitorio, baño y cocina amueblada. Las instalaciones tienen zonas y servicios comunes como lavandería, sala de reuniones y wifi.

La presidenta de Cocemfe Sevilla, Nieves Márquez, ha agradecido a la Junta de Andalucía y a AVRA su compromiso con proyectos que promueven la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. "La cesión de estas viviendas supone una oportunidad real para que personas con discapacidad puedan avanzar en su proyecto independiente, contando con los apoyos necesarios y desarrollando habilidades que favorezcan su participación plena en la comunidad", ha señalado.

Márquez ha destacado, además, que iniciativas como esta contribuyen a normalizar la vida de las personas con discapacidad y a romper barreras que históricamente han limitado su acceso a una vivienda adaptada y a una vida autónoma. "La inclusión se construye generando oportunidades y creando entornos accesibles donde las personas puedan tomar sus propias decisiones, desarrollar su autonomía y formar parte activa de la sociedad en igualdad de condiciones. Este proyecto representa un paso importante en ese camino", ha añadido.

PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO PILOTO

La adjudicación de estas dos viviendas del barrio de San Bernado permitirá la puesta en marcha de un proyecto piloto de Cocemfe y la Asociación Sevillana de Espina Bífida (ASEB), entidad miembro de la Federación, para promover las habilidades en la gestión del hogar, la integración en el mundo laboral y la participación social de personas con discapacidad.

Se trata de un proyecto que combina el apoyo profesional y acompañamiento social para fomentar la toma de decisiones y la vida comunitaria de estas personas. Las asociaciones integradas en COCEMFE Sevilla trabajan de forma altruista para promover y defender los derechos de personas con discapacidad, su integración y su calidad de vida.

A través de sus proyectos, la Federación trabaja para fomentar la autonomía personal, la educación inclusiva y la empleabilidad, entre otros derechos, para evitar la discriminación y potenciar la accesibilidad universal y la autonomía personal de este colectivo.

Díaz ha reiterado que el actual Gobierno de la Junta seguirá colaborando con la labor solidaria de estas asociaciones, cuyo trabajo hace posible que muchísimas personas con limitaciones puedan integrarse de forma autónoma en la sociedad.

OTROS INMUEBLES PARA FINES SOCIALES

En la provincia de Sevilla, AVRA tiene adjudicado otros inmuebles para fines de interés social, como es el caso de los locales adjudicados a las asociaciones Anataris, Diagrama y Asociación Autismo de Sevilla, entre otros. En el acto de entrega de llaves, la consejera de Fomento en funciones ha estado acompañada por el director general de AVRA, Francisco Javier Díaz, el delegado de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez, y el director provincial de la Agencia de Vivienda en Sevilla, Federico Ruiz.