La Junta estrena en este curso 40 nuevos títulos para la nueva programación de la universidad pública andaluza

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, en el acto de Apertura del curso académico de la Universidad de Sevilla. A 06 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema público universitario andaluz imparte este curso 2025/2026 al menos 40 nuevos títulos de la nueva programación académica, la mayor oferta desplegada tras 14 años sin actualización del mapa de titulaciones. Así lo ha puesto de manifiesto este sábado la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, durante la apertura del año universitario 2025/2026 de la Universidad de Sevilla (US), donde ha calificado de "decisivo" este curso al ser el primero que estrena la nueva planificación de enseñanzas aprobada por la Junta para el conjunto de las instituciones públicas y que contempla la implantación de 188 títulos hasta 2028.

En su intervención, Garrido ha querido hacer hincapié en que la ordenación de las titulaciones constituye una de las grandes políticas de calado en las que se asienta la reforma universitaria acometida por el Ejecutivo autonómico en los tres últimos años. En ese sentido, ha explicado que los 40 títulos se desgranan en ocho nuevos grados, 25 másteres y siete doctorados.

Además, éstos se podrían ver incrementados en al menos una enseñanza más, un doctorado en Arquitectura que coordina la Universidad de Sevilla y que desarrollará junto a las universidades de Granada y Málaga. Dicho doctorado ha sido ya informado favorablemente por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y está pendiente de resolución definitiva del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Para la viceconsejera, la US será "clave" en el despliegue de la nueva oferta académica, ya que "coordinará en este primer curso de arranque un grado de tanta relevancia como es el de Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial, cuatro másteres y un programa de doctorado, al que se le sumará el de Arquitectura".

"Todos estos estudios vendrán a enriquecer la cartera de titulaciones de esta institución, que se ha convertido en foco de atracción de miles de estudiantes nacionales e internacionales año tras año", ha incidido.

UNA FINANCIACIÓN HISTÓRICA

Además de a la programación académica, Garrido también ha hecho alusión a la financiación del sistema público universitario, asegurando que las instituciones académicas cuentan en este 2025 con "una financiación histórica" a través del modelo, que ha supuesto un incremento de fondos de casi el 30% desde el año 2019.

Según ha recogido la Junta, la US recibió en 2024 mediante el nuevo instrumento de distribución y gestión de fondos más de 420 millones de euros, más de 15,2 millones que el año 2023, lo que representó un incremento de más del 24,5% desde el ejercicio 2018.

Aparte de estas transferencias de la Junta, la Universidad de Sevilla, igualmente, contó el pasado año con 27,8 millones adicionales a través de diferentes vías: convocatorias de ayudas de I+D lanzadas por la Consejería de Universidad, el impulso al plan propio de investigación o el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras, entre otros.

Junto a las medidas reformistas en materia académica y de financiación, Garrido ha destacado la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal docente e investigador y de la plantilla de gestión y administración de las universidades como otro de los grandes ejes de la política universitaria del Ejecutivo andaluz. "Ninguna mejora del sistema puede conseguirse sin que su plantilla desarrolle su trabajo en condiciones óptimas, de ahí que hayamos trabajado en avances en ese sentido", ha apostillado la viceconsejera.

REFORMA NORMATIVA EN EL CAMPO UNIVERSITARIO Y CIENTÍFICO

En el plano normativo, la viceconsejera de Universidad también ha apuntado que la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) se encuentra en sus últimos trámites administrativos antes de poder enviarla al Parlamento para su debate y aprobación. "Se trata de una norma de gran calado que va a marcar el presente y el futuro de nuestras universidades, garantizando su excelencia y calidad", ha puntualizado.

En cuanto a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (ACTIVA), ha señalado que permitirá dar "un paso de gigante" en el crecimiento del sistema del conocimiento, al tiempo que ha explicado que el anteproyecto de ley se encuentra ahora en el Consejo Consultivo para su dictamen.

En la esfera de la investigación, Garrido ha resaltado los esfuerzos de la Junta centrados en desarrollar incentivos para garantizar la carrera investigadora y para promover proyectos en cinco ámbitos estratégicos para la economía andaluza: las sociedades inteligentes, la agrotecnología, los recursos naturales, las industrias tractoras y la transición ecológica.

Asimismo, ha aseverado que desde la Consejería de Universidad se sigue trabajando para activar nuevos incentivos para, entre otros fines, favorecer acciones de transferencia, ayudar a la adquisición de instrumentación científica, impulsar la labor de los campus de excelencia o para la puesta en marcha de las unidades de excelencia en la investigación y las unidades de investigación competitiva.

De igual modo, Garrido ha felicitado la proyección internacional alcanzada por la Universidad de Sevilla, ya que, según ha subrayado, su calidad investigadora le ha permitido consolidarse en el top 500 mundial del ranking de Shanghái. "Basta leer la prensa para comprobar los grandes avances que en materia científica y sanitaria se desarrollan en esta universidad", ha afirmado.