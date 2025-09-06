Castro abre el curso de su relevo como rector animando a la Universidad de Sevilla a dar una "lección" en la nueva etapa

Acto de apertura del curso 2025-2026 de la Universidad de Sevilla, con Miguel Ángel Castro como rector. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Castro ha pronunciado este sábado el discurso del que se prevé que sea su último acto de apertura de curso al que asista como rector de la Universidad de Sevilla (US), toda vez que a lo largo del curso se producirá su relevo en dicho cargo y la institución hispalense abrirá una nueva etapa para la que ha animado a la comunidad universitaria a dar "una nueva lección".

Así lo ha trasladado Miguel Ángel Castro en su discurso en este Acto de Apertura del curso 2025-2026 que se ha celebrado en el Paraninfo con la asistencia de numerosas autoridades y representantes del entorno político, económico, social y académico de la ciudad, según ha informado la US en una nota.

El rector ha subrayado que el inicio de este curso académico estará marcado por la cita que conducirá al nombramiento de un nuevo equipo rectoral, un proceso que debe "dejar en las mejores condiciones a esta irrepetible institución", ha señalado.

Miguel Ángel Castro ha augurado que "la próxima página del hermoso libro de nuestra US será mejor que la escrita", así como ha destacado que la Universidad de Sevilla se sitúa entre las 1.000 mejores universidades del mundo, dentro del 2% de las instituciones con mayor prestigio internacional, según el ranking de Shanghái.

Según las cifras ofrecidas por Castro, de las 36 universidades españolas incluidas en la clasificación, 35 son universidades públicas, lo que, según ha defendido, pone de relieve el papel fundamental de las instituciones públicas para el posicionamiento del sistema universitario nacional.

ADVERTENCIA SOBRE EL NÚMERO DE NUEVAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

En este sentido, el rector ha querido llamar la atención sobre el dato del número universidades privadas creadas en los últimos años en España, que han sido 27 frente a ninguna universidad pública, según ha puesto de relieve.

"En breve, el número de universidades privadas en España superará el de universidades públicas", ha advertido el rector, que ha preguntado en su discurso "qué buscan las autoridades autorizando más y más universidades privadas".

Con respecto al compromiso de las administraciones públicas con la financiación universitaria, el rector de la US ha defendido la importancia, a su juicio, de que se aplique el modelo de financiación y se cumpla el mínimo del 1% del PIB a la financiación del Sistema Universitario Español.

En este sentido, Miguel Ángel Castro ha hecho referencia a la firma de un reciente acuerdo en Jaén con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el que ha apuntado que "no tenemos certeza de que vaya a cumplirse".

También ha reivindicado que el progreso de Andalucía depende en una buena parte de la capacidad transformadora de las universidades, que merecen "respeto, cuidado y mimo".

BIENVENIDA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

En su intervención, el rector ha dedicado unas palabras de bienvenida a las más de 70.000 personas que componen la extensa nómina de estudiantes para este curso, con especial atención a las más de 10.000 personas que inician sus estudios de Grado y las más de 4.000 que hacen lo mismo en sus estudios de Máster.

"Han sido ustedes, señoras y señores, los que nos han elegido en competencia y en igualdad de oportunidades para recibir su formación universitaria en esta institución", ha destacado el rector de la US, que también ha dado la bienvenida a los 3.000 estudiantes internacionales procedentes de los cinco continentes que se incorporan este curso.

LECCIÓN INAUGURAL

El acto de apertura del curso ha comenzado con la lectura de la Memoria-Resumen del curso 2024-2025 por parte del secretario general de la US, Martín Serrano Vicente, tras lo que la profesora del departamento de Derecho Administrativo Concepción Horgué Baena ha impartido la lección inaugural, titulada 'Creación y reconocimiento de universidades'.

En su disertación, la profesora Horgué ha expuesto las determinaciones que el Derecho establece para que una organización se constituya como una universidad y pueda prestar el servicio público de educación superior.

Partiendo del concepto de universidad en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se ha referido a los requisitos académicos que, para asegurar la calidad del servicio público, condicionan la incorporación al sistema universitario de una nueva universidad, analizando la evolución jurídica en la materia, así como la reforma normativa que se está tramitando.

Concepción Horgué Baena es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, donde ha desarrollado su labor académica, con una amplia actividad investigadora en los campos de su disciplina.

En su actividad de gestión destaca haber desempeñado el cargo de secretaria general de la Universidad de Sevilla en el mandato del rector Joaquín Luque Rodríguez (2008-2012), del rector Antonio Ramírez de Arellano (2012-2016) y del rector Miguel Ángel Castro Arroyo (2016-2021). En la actualidad es la delegada del rector para el seguimiento de la política universitaria y para la elaboración de los Estatutos (2021).