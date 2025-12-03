La Junta y Fedeme firman un protocolo para impulsar la creación en Sevilla de una aceleradora de innovación en defensa

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno, han firmado, en el marco del Congreso Internacional New Industry in Southern Europe (NISE), un protocolo para impulsar la creación en Sevilla de una aceleradora de startups tecnológicas para el desarrollo de soluciones aplicables tanto en el ámbito civil como en el de la defensa y el de la seguridad denominada 'Aceleradora DefTech'.

Esta iniciativa se constituye como el instrumento ejecutor del Hub de Defensa de Andalucía, impulsado por Fedeme, y está diseñada para integrar startups en cadenas industriales estratégicas de valor, generar empleo de alta cualificación, contribuir a la soberanía tecnológica y la seguridad nacional desde Andalucía y atraer inversión e internacionalización a la región, ha explicado la Junta en una nota.

Gómez Villamandos ha subrayado que este protocolo reconoce "la importancia estratégica del sector de defensa para la innovación, el empleo y el nuevo modelo productivo andaluz, el papel tractor de grandes empresas como Airbus, Navantia y Santa Bárbara, y la necesidad de integrar a pymes y startups tecnológicas en la cadena de valor". Asimismo, ha señalado que pone también en valor la relevancia de Sevilla y de la industria aeroespacial y de defensa en Andalucía como motor para la soberanía tecnológica y la innovación dual (civil y militar).

En este sentido, el consejero ha indicado que Andalucía "lidera" la transformación tecnológica en defensa, un sector que "cuenta con una altísima capacidad para generar empleo de calidad y altamente cualificado y especializado", con una cifra de casi 23.000 empleados en la comunidad, distribuidos en los sectores aeroespacial, naval, terrestre y de la seguridad, de los cuales el 71% es empleo directo e indirecto, correspondiendo el 29% restante a empleo inducido.

Además, la Consejería de Universidad ha apostado por este sector consolidando la presencia de Andalucía con un stand propio en la edición 2025 de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), celebrada en mayo en Ifema Madrid, acompañada por 196 empresas, clústeres y universidades, con la intención de forjar alianzas estratégicas entre instituciones nacionales, internacionales y empresas del sector.

Otros ejemplos de la apuesta del Gobierno de Andalucía y del potencial de la región son proyectos como la Base Logística del Ejércitos de Tierra en Córdoba; el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, Cetedex; el Centro de Vuelos Experimentales de Villacarrillo, también en Jaén; del Centro de Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados (CEUS) en Huelva; del activo clúster aeroespacial andaluz; y dos clústeres relacionados con industria naval, como son el Naval de Cádiz y el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía.

El consejero ha incidido en que el sector de la defensa en Andalucía "es mucho más que un conjunto de infraestructuras militares, un compendio de brigadas y unidades o empresas específicas: constituye un vector de crecimiento, innovación y proyección estratégica", por lo que su consolidación "resulta fundamental para fortalecer la competitividad regional, impulsar el desarrollo tecnológico y contribuir de manera decisiva al desarrollo económico".

Este ámbito en Andalucía tiene una facturación de casi 4.000 millones de euros, de los que 1.600 corresponden a las empresas auxiliares y 2.400 a las grandes empresas tractoras (Airbus, Navantia y Santa Bárbara). "Se trata, por tanto, de un sector a cuya disposición va a estar una aceleradora, DefTech, que estará diseñada específicamente para impulsar startups y pymes tecnológicas en la cadena de valor de la defensa y la seguridad", ha remarcado Gómez Villamandos, quien ha insistido en que DefTech "nace como un dinamizador que contribuya al objetivo europeo de alcanzar la soberanía tecnológica, en concreto desde Sevilla".

"El sector de la defensa afronta en esto momentos retos estructurales y la aceleradora se configura como vehículo de integración", ha remarcado. Sevilla se ha consolidado como un polo estratégico de la industria de defensa y aeroespacial en España. El sector emplea actualmente a más de 15.000 profesionales distribuidos en 79 empresas, lo que convierte a la provincia en la segunda del país por volumen de empleo, solo por detrás de Madrid.

En 2021, la facturación alcanzó 1.733 millones de euros, equivalente al 27,5 % del total nacional, y con una clara tendencia al alza. Además, la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española y su presidencia en la Comunidad de Ciudades Ariane refuerzan su liderazgo en el sector espacial, consolidándola como Capital Europea del Espacio en 2024.

La iniciativa Hub de Defensa de Andalucía, impulsada por Fedeme, que tiene más de 1.000 empresas asociadas entre grandes compañías y pymes, está concebida como una plataforma integradora y dinámica que favorece la cooperación efectiva entre los distintos niveles de la cadena de valor.

El Hub promueve la creación de sinergias entre grandes compañías tractoras y las pymes y startups tecnológicas que constituyen la base del tejido industrial andaluz, fomentando la colaboración, la transferencia de conocimiento y la internacionalización. Persigue integrar el talento y las capacidades industriales y tecnológicas del territorio con el objetivo común de impulsar la innovación, la cooperación empresarial y la colaboración con las administraciones públicas con la finalidad de conseguir la soberanía tecnológica en el sector de la defensa.