La Junta inaugura el congreso dedicado al pintor Juan de Roelas en Olivares (Sevilla)

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, inaugura el congreso dedicado al pintor Juan de Roelas en Olivares (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha señalado el "gran acierto" que supone dedicar el congreso internacional del IV centenario del fallecimiento del pintor Juan de Roelas a la trayectoria investigadora del profesor Enrique Valdivieso, "gran especialista en la pintura sevillana del Siglo de Oro, cuya reciente pérdida sigue siendo dolorosa para todos".

Con la dirección científica del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Benito Navarrete y la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, a través del Museo de Bellas Artes y el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, este encuentro reivindica la figura de Roelas como uno de los máximos exponentes de la introducción del naturalismo en la pintura sevillana del Siglo de Oro.

"Su impronta fue seguida por grandes maestros, abriendo de par en par las páginas de la Historia del Arte a la escritura de uno de sus capítulos más luminosos", ha destacado Del Pozo, en el arranque de la cita científica que reúne estos días a expertos como Peter Cherry, Fernando Marías, José Riello, Leticia Ruiz Gómez (Museo del Prado), Charlotte Chastel-Rousseau (Museo del Louvre, París) e Ignacio Cano y Valme Muñoz (Museo de Bellas Artes de Sevilla).