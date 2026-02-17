La Junta incide en pedir "prudencia" y 773 andaluces siguen desalojados tras el temporal en Andalucía

Escenario de la localidad gaditana de Grazalema recuperando la normalidad, tras haber estado completamente inundado por las fuertes lluvias con las que el temporal golpeó al municipio. A 16 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha incidido este martes en pedir "prudencia" a la ciudadanía, aunque ha reconocido que la comunidad autónoma va "poco a poco" recuperando la "normalidad" tras el 'tren de borrascas' que le ha afectado en las últimas semanas y por el que 773 personas continúan desalojadas de sus casas, la mayoría de ellas de la provincia de Cádiz.

Así lo ha indicado el consejero en unas declaraciones distribuidas a los medios de comunicación en las que ha valorado que, "tras más de 14 jornadas de intensísimo trabajo", este martes "amanecemos por fin" en Andalucía "sin incidencia destacada en materia de emergencias" por inundaciones.

Es "una magnífica señal de que poco a poco recuperamos la normalidad en Andalucía tras el mayor episodio de inundaciones, fenómenos adversos y emergencias de los últimos años", según ha celebrado Antonio Sanz, quien también ha destacado que para la jornada de este martes, 17 de febrero, "no hay vigente ningún aviso meteorológico en Andalucía", donde este pasado lunes se pasó "a fase de recuperación", y "todas las administraciones trabajamos para restablecer la normalidad en las zonas afectadas".

El consejero ha confirmado además que este pasado lunes "se completó sin incidencia la vuelta a casa de la mayoría de los vecinos de Grazalema (Cádiz)" que fueron desalojados, así como de los del barrio alto de Benaoján (Málaga) y de otros puntos de Granada y de Jerez de la Frontera (Cádiz).

No obstante, actualmente aún permanecen desalojadas 773 personas en Andalucía; la mayoría --543 en total-- en Cádiz; 101 en Granada, 75 en Jaén, 31 en Córdoba y 13 en Málaga, según ha precisado el consejero, quien ha puesto de relieve, además, que, desde el pasado 27 de enero, la Agencia de Emergencias del 112 ha gestionado "ni más ni menos que 13.749 incidencias en materia de emergencias" en Andalucía; sobre todo en las provincias de Cádiz (2.736), Jaén (2.260) y Sevilla (2.168).

Además, "siguen afectadas todavía 126 carreteras en Andalucía" como consecuencia de estos días de temporal; sobre todo en Cádiz (44) y en Granada (24), y todavía se sigue "actuando en escenarios operativos en la emergencia" en los municipios gaditanos de Grazalema y Ubrique, así como en Ronda (Málaga), El Guadalete en Jerez de la Frontera, y Cortes, Jimera del Líbar y Benaoján en Málaga.

En este contexto, el consejero de Presidencia ha insistido en apelar a la "prudencia, especialmente en las zonas afectadas donde las vías siguen muy complicadas y es necesario extremar la precaución en cauces y ríos", según ha abundado, al tiempo que ha confirmado que "Andalucía sigue en situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Inundaciones".

"Es verdad que ya no llueve, pero todavía el riesgo sigue existiendo", según ha advertido Antonio Sanz, quien ha puntualizado que "precisamente ahora que no llueve, todavía son más peligrosos los cauces, los ríos, los arroyos", por lo que ha incidido en reclamar "máxima prudencia y responsabilidad", así como ha recordado que "está prohibido cruzar por cauces, arroyos o ríos".

El consejero ha llamado a la ciudadanía a mantener "la prudencia" y ha recomendado que se "consulte el estado de las carreteras" si se va a viajar, así como ha avisado de que "después de llover sigue la emergencia, porque la situación todavía operativamente sigue exigiendo la concienciación, la responsabilidad, la precaución y la prudencia de la ciudadanía", según ha concluido Antonio Sanz.