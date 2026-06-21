La Junta inicia el hormigonado del viaducto sobre la SE-20 de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha iniciado esta semana una nueva fase en las obras la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla con el comienzo del hormigonado del tablero del viaducto sobre la SE-20 y el arroyo del Tamarguillo. Los trabajos comenzaron el pasado lunes 15 de junio y se prolongarán por un periodo de un mes.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha remarcado el avance en una "infraestructura esencial para conectar las instalaciones de talleres y cocheras con la Línea 3 Norte en Pino Montano", según ha recogido la Junta en una nota.

"La obra avanza al ritmo previsto, con todos los tajos a pleno rendimiento desde Pino Montano hasta la Macarena, y cumpliendo objetivos semana a semana", ha manifestado Díaz, que ha insistido en que, actualmente, hay tres tramos en obras que suman cinco kilómetros y que se ha licitado un cuarto tramo que ya se adentra en Ronda Histórica.

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno vamos a poner todo de nuestra parte para que los sevillanos tengan la red de Metro que se merecen y llevan tanto tiempo esperando", ha manifestado.

El viaducto cuenta con una longitud de 177 metros distribuidos en 5 vanos que varían entre los 31 y los 40 metros y un ancho de 11,5 metros. El tablero de este paso superior consiste en dos vigas prefabricadas de sección artesa de hormigón pretensado de 2,00 metros de canto, sobre las que se dispone una losa de hormigón armado de 0,25 metros de espesor mínimo que se hormigona sobre prelosas o placas prefabricadas.

El hormigonado del tablero no va a requerir en ningún momento el corte del tráfico, pese a que es un viaducto que sobrevuela uno de los viales principales de la capital como es la SE-20.

Una vez finalizada la colocación de las armaduras de acero, se ha empezado a hormigonar el vano 4 del viaducto, el más próximo al actual paso provisional del tráfico bajo la SE-20.

Los trabajos continuarán de forma progresiva hacia el norte mediante la ejecución de los vanos 3, 2 y 1 sin suponer alteraciones en la circulación. Una vez completada la ejecución de los cuatro primeros vanos, se procederá a modificar el actual desvío del tráfico de la SE-20.

Asimismo, la Consejería ha señalado que el paso provisional de vehículos, que actualmente discurre bajo el vano 5, se trasladará al espacio habilitado bajo el vano 4 para completar la ejecución de la losa del último vano.

Esta actuación supone un nuevo hito en la ejecución del Tramo I de esta línea de metro y permitirá avanzar en la construcción de la conexión de la línea comercial con los talleres y cocheras.

La Línea 3 Norte, con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

El trazado es de 7,5 kilómetros, a los que se suman 1,4 kilómetros de ramal técnico, entre Pino Montano y Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

Además, reforzará la conexión con algunos de los principales equipamientos sanitarios de la ciudad, como el Hospital de San Lázaro, al Hospital Universitario Virgen Macarena, al Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y al centro de especialidades de María Auxiliadora.