La Junta inicia las obras de renovación de equipos de Rayos X en el centro periférico Virgen de los Reyes de Sevilla

Imagen de la fachada del centro de especialidades Virgen de los Reyes (Marqués de Paradas), del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el centro de especialidades Virgen de los Reyes (Marqués de Paradas), del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, comienzan la próxima semana los trabajos de reforma y adecuación del espacio para la posterior implantación de tres nuevos equipos de radiología convencional digitales, lo que va a suponer "una importante adaptación técnica y funcional de las instalaciones".

Así lo ha puesto en valor la Junta en una nota, donde ha detallado que las obras, que tienen una duración estimada de seis meses, incluyen la renovación de la distribución y los aspectos arquitectónicos del área de diagnóstico del centro, ubicada en la tercera planta. Para esto cuenta con un presupuesto de 442.265 euros.

En el caso del equipamiento para Radiodiagnóstico, el coste de los tres equipos que se van a instalar es de 689.700 euros. Asimismo, la Consejería ha indicado que esta semana han comenzado los trabajos con el desmontaje de los antiguos equipos.

Para minimizar molestias a los usuarios del Virgen de los Reyes, y como ya ocurriera el pasado año cuando se realizaron obras similares en el centro de especialidades Doctor Fleming, a las puertas del centro, en la calle Marqués de Paradas, se ha colocado una unidad móvil de Radiología que va a permitir que se sigan realizando los estudios de radiología convencional, salvo telemetría, y evitar así que los pacientes, a los que se les solicita radiografías, se tengan que desplazar al hospital o a otros centros periféricos.

Del mismo modo, permite que se mantengan los circuitos de trabajo convencionales, especialmente de las especialidades de Neumología, Reumatología y Traumatología. En el mismo sentido, y para facilitar la atención a los usuarios, varias consultas de revisión de Traumatología se han trasladado a Doctor Fleming.

En concreto, durante las obras estarán en el centro de Nervión dos consultas de revisión de adultos, una de revisión de niños y dos salas de yesos, en las cuales es necesario realizar radiografías para ver la evolución de los pacientes.

La reforma incluye la rehabilitación integral de sus infraestructuras e instalaciones adaptándolas a la normativa vigente de aplicación, lo que supone una renovación de las instalaciones de climatización, electricidad, protección contra incendios y comunicaciones, entre otras.

En cuanto al nuevo equipamiento radiológico, los nuevos equipos no solo cuentan con una tecnología más eficiente, sino que también se le dotará de una protección radiológica adecuada a las nuevas tecnologías siguiendo las indicaciones de los informes del servicio de Radiofísica del hospital y se aprovechará para una adaptación de los espacios y mejoras de sus áreas funcionales, como la sala de espera, las propias salas de exploración y de control de los equipos, las cabinas de los pacientes, etc., de manera que se alcance altos niveles en la calidad de la prestación asistencial. Estos trabajos se enmarcan dentro del Plan estratégico de Renovación de Salas de Radiología Convencional que está llevando a cabo el Hospital Universitario Virgen del Rocío en todos sus centros.