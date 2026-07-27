La Junta invierte más de 340.000 euros en equipamiento electrónico para el IES Néstor Almendros de Tomares (Sevilla)

El delegado Territorial de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, durante una visita al IES Néstor Almendros de Tomares (Sevilla) - CONSEJERÍA DE SANIDAD

TOMARES (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación, ha invertido 341.000 euros en nuevos equipamientos electrónicos para el Instituto de Educación Secundaria (IES) Néstor Almendros de Tomares (Sevilla).

Según ha detallado la Consejería de Educación en una nota de prensa, el instituto ha recibido una inversión de 341.103 euros, destinada a actuaciones de mejora de sus instalaciones, la optimización del confort térmico y la transformación digital del centro, mediante la incorporación de 314 dispositivos tecnológicos, entre los que se encuentran paneles fijos y móviles, impresoras 3D, equipos PC con Windows 11, complementos audiovisuales, complementos STEM, un complemento de taller de radio, gafas de realidad virtual, portátiles de alta gama, carros de carga, portátiles EducaAndOS y varios Chromebook.

Del total de la inversión, 35.314 euros corresponden al programa 'Mejora tu Centro', destinado a reparaciones y actuaciones de mantenimiento; 60.000 euros al programa de confort térmico, orientado a mejorar las condiciones ambientales de los espacios educativos; y 245.788 mil euros a la dotación digital, que ha permitido modernizar los recursos tecnológicos disponibles para alumnado y profesorado.

De esta manera, el delegado Territorial de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha resaltado durante una visita al instituto, "carácter especializado" de la oferta educativa del centro tomareño, "referente en la provincia de Sevilla en las enseñanzas vinculadas a la Imagen y el Sonido".

Durante su visita, Araúz ha estado acompañado por la concejala de Educación del Ayuntamiento de Tomares, Gema Sánchez-Barriga, la directora del instituto, Olga Rivas, y otros miembros del equipo directivo, quienes han mostrado al delegado los espacios y proyectos que desarrolla el centro, así como su amplia oferta de FP, especializada en un sector estratégico como el audiovisual y las industrias culturales.

En contexto, el IES Néstor Almendros cuenta con enseñanzas de la familia profesional de Imagen y Sonido, entre las que se encuentran el ciclo de Grado Medio de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido y los ciclos de Grado Superior de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen; Producción de Audiovisuales y Espectáculos; Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos; y Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.

Además, el centro imparte el Curso de Especialización de Grado Superior en Audiodescripción y Subtitulación, una formación vinculada a la accesibilidad audiovisual y a las nuevas necesidades del sector. En línea, Araúz ha subrayado que el IES Néstor Almendros representa "un ejemplo de cómo la Formación Profesional puede conectar directamente la educación con las oportunidades profesionales", ofreciendo al alumnado una "preparación especializada y adaptada a las demandas actuales del mercado laboral".