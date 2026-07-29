La Junta invierte más de un millón en las instalaciones del IES Severo Ochoa de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

El delegado territorial de Educación en Sevilla, Miguel Ánger Araúz, visita el IES Severo Ochoa de San Juan de Aznalfarache - LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha destinado, desde el año 2022, una inversión global de 1.068.723,94 euros al IES Severo Ochoa de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con el objetivo de impulsar tanto "actuaciones de bioclimatización" como iniciativas de "confort térmico, mejora de las instalaciones, proyectos de inversión y equipamiento digital".

Así lo ha precisado el delegado territorial de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, durante una visita este miércoles, 29 de julio, al centro educativo para "conocer de primera mano el resultado" de las inversiones ejecutadas en los últimos años, tal y como ha informado la Consejería de Educación en una nota de prensa.

De esta manera, la principal actuación ha correspondido a la primera fase del 'Plan de Bioclimatización y Energías Renovables' que, con una inversión de 498.338,50 euros, ha permitido la ejecución de obras de mejora energética del edificio así como la instalación de energía fotovoltaica y adiabática para "avanzar hacia unas instalaciones más sostenibles".

Igualmente, se han destinado 154.158,75 euros a la reforma estructural de la hoja de cerramiento de la fachada, al mismo tiempo que se ha optimizado la accesibilidad con la ejecución de una rampa adaptada y la sustitución del ascensor, así como se han llevado a cabo otras intervenciones como la reparación de la tubería de abastecimiento y la reconstrucción de la pista deportiva.

Al hilo, el delegado territorial ha destacado en la visita al centro educativo la "apuesta" de la Consejería de Educación por "la mejora de las infraestructuras educativas y la modernización de los centros docentes", especialmente a través de actuaciones dirigidas a incrementar la eficiencia energética, mejorar el confort de las aulas y dotar al alumnado y al profesorado de "herramientas adaptadas a las nuevas necesidades educativas".

Durante la cita, Araúz ha contado con la compañía de la alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, el concejal de Educación y quinto Teniente de Alcaldesa, Carlos Leo y del cuarto Teniente de Alcaldesa, Francisco José Carrasco; mientras que, como representantes del IES, han estado presentes el director del instituto, Juan José Sánchez y el secretario del centro, Enrique Eady.

MEJORA DEL CONFORT TÉRMICO Y MODERNIZACIÓN DIGITAL

El IES Severo Ochoa ha sido beneficiario igualmente de una asignación de 37.193,05 euros del 'Programa de Confort Térmico', gracias al que ha destinado 29.304,59 euros a la instalación de 17 aparatos de aire acondicionado, la adaptación de la instalación eléctrica para el aumento de potencia y la renovación del grupo de presión de la caldera. Del mismo modo, el importe restante permitirá "mejorar las condiciones térmicas del centro" mediante la adquisición de nuevos equipos de climatización con bomba de calor.

Por su parte, el programa 'Mejora Tu Centro' ha invertido 27.450,90 euros en el desarrollo de distintas actuaciones como la reparación de la cubierta, el repintado de la pista deportiva y la construcción de un almacén para mejorar los espacios y servicios del instituto.

En materia de transformación digital, el centro también ha recibido una dotación valorada en 154.802,82 euros, que ha permitido incorporar 302 dispositivos tecnológicos, entre los que se incluyen pantallas digitales y móviles, impresoras 3D, ordenadores PC con Windows 11, complementos audiovisuales, complementos STEM, un complemento de taller de radio, gafas de realidad virtual, altavoces portátiles con micrófono, microscopios digitales, carros de carga, portátiles EducaAndOS, portátiles DUAL y varios Chromebook.

UNA AMPLIA OFERTA EDUCATIVA

Durante el recorrido por las instalaciones, el delegado territorial ha compartido con el equipo directivo los principales proyectos y la oferta educativa del IES Severo Ochoa que, además de ESO y Bachillerato, cuenta con una "amplia oferta de Formación Profesional" que cubre el Grado Básico de Informática de Oficina, los ciclos de Grado Medio de Gestión Administrativa y Cuidados Auxiliares de Enfermería así como los ciclos de Grado Superior de Administración y Finanzas y Documentación y Administración Sanitarias.

En suma, la visita ha permitido "poner de relieve el resultado de las actuaciones realizadas" y reforzar la colaboración entre la Delegación Territorial de Educación y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para "seguir impulsando la mejora de los servicios educativos" del municipio.