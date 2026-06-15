La Junta e Isla Mayor (Sevilla) sellan un convenio sobre tareas en beneficio de la comunidad para menores infractores

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Isla Mayor (Sevilla), Juan Molero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Isla Mayor (Sevilla), Juan Molero, han suscrito un convenio de colaboración en materia de Justicia Juvenil para que los menores infractores de la localidad realicen prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas impuestas por los jueces en servicios municipales de limpieza, parques y jardines o centros cívicos.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, Nieto ha agradecido al alcalde su colaboración con la red de recursos de la Junta para que los menores infractores cumplan las medidas que imponen los jueces, ya que este acuerdo no solo evita que los menores tengan que desplazarse para cumplir las medidas judiciales "con la incomodidad que supone dada la distancia entre Isla Mayor y la capital", sino que reparan el daño causado en su entorno, lo que facilita la toma de conciencia de las consecuencias de su conducta.

Los jueces de Menores pueden decretar medidas privativas de libertad, que los jóvenes cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) -en Sevilla hay tres en Alcalá de Guadaíra y Carmona- o medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas. Para ejecutar este tipo de medidas, la Consejería tiene acuerdos con más de 300 ayuntamientos andaluces, entre ellos 28 de la provincia a los que ahora se suma Isla Mayor.

Además de facilitar que realicen las tareas impuestas por los jueces en servicios municipales -en ningún caso son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo-, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana.

En 2025, en la provincia de Sevilla se ejecutaron 1.039 medidas de medio abierto, entre ellas 745 de libertad vigilada, 135 tareas socioeducativas y una prestación en beneficio de la comunidad. Actualmente, hay cinco menores de Isla Mayor en libertad vigilada y uno que realiza tareas socioeducativas en dispositivos del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia. Los profesionales del SIMA se encargan del seguimiento de los menores que cumplen estas medidas y elaboran informes para los juzgados.

Nieto ha remarcado que, además de con ayuntamientos, la Junta también tiene acuerdos con media docena de ONG sevillanas como el Banco de Alimentos, Madre Coraje o Autismo Sevilla donde los menores infractores cumplen las medidas colaborando en labores de voluntariado.

Por su parte, el alcalde de Isla Mayor ha defendido la colaboración entre ambas administraciones para dotar de los recursos necesarios al sistema de Justicia Juvenil y "ayudar a estos jóvenes a que encuentren una nueva oportunidad".

Durante el encuentro -en el que también han participado la viceconsejera, Ana Corredera, y el delegado territorial de la Consejería, Javier Millán-, se ha abordado también la nueva convocatoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) cofinanciado por el Gobierno de España, la Junta y la Diputación que permite a los ayuntamientos ejecutar proyectos que mejoran infraestructuras y equipamientos públicos. Una herramienta que ambos han considerado fundamental para fijar la población al territorio en los municipios pequeños de la Andalucía rural.

En este sentido, el consejero ha lamentado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado haga que la financiación de este programa lleve congelada desde 2023 y tanto Nieto como el alcalde han coincidido en la necesidad de revisar la normativa del programa que tiene ya más de 30 años para actualizarla a las nuevas necesidades de los municipios con el fin de que se puedan financiar con el PFEA programas de formación o servicios de atención a mayores y dependientes.