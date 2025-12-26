Junta lanzará un programa de ayudas para la digitalización de operadores locales de televisión

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela (tercero por la izq.), durante un encuentro celebrado con representantes de la patronal Acutelan - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), lanzará una convocatoria de ayudas para la transformación digital de los servicios de comunicación audiovisual televisivos privados de carácter comercial y ámbito local en la comunidad, con el objetivo de impulsar su modernización tecnológica y reducir la brecha digital existente en el sector audiovisual andaluz.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante un encuentro celebrado con representantes de la patronal Acutelan, según se recoge en una nota.

Paradela ha avanzado que las bases reguladoras de estas ayudas está previsto que se publiquen en el primer semestre de 2026, pudiendo ser beneficiarias de las mismas las personas físicas o jurídicas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial que emitan contenidos locales y que estén inscritas en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, creado en virtud del artículo 16 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía.

"Los servicios audiovisuales televisivos locales desempeñan un papel fundamental en la cohesión territorial, cultural y social de Andalucía, garantizando la proximidad informativa y la pluralidad mediática. Sin embargo, según los datos aportados por el propio sector, muchas empresas continúan operando con equipos analógicos o con sistemas digitales de baja calidad, lo que genera una importante brecha tecnológica respecto a los medios regionales o nacionales", ha detallado el consejero.

En la reunión han participado junto al consejero, el viceconsejero Cristóbal Sánchez; el director gerente de la ADA, Raúl Jiménez; el presidente de Acutelan, Juan Antonio Rodríguez; su vicepresidente, Pedro López; y su director general, José Manuel Muñiz.

El programa de incentivos que prepara la Junta de Andalucía busca revertir esta situación, fomentando la incorporación de equipamientos y procesos de producción de contenidos en alta definición o ultra alta definición (UHD/4K) y la digitalización de las infraestructuras técnicas y de gestión de las televisiones locales.

El instrumento jurídico previsto será una orden de bases reguladoras y convocatoria pública de ayudas que establecerá las condiciones, requisitos y régimen de concurrencia de las subvenciones.

Para la puesta en marcha de estos incentivos, la Agencia Digital de Andalucía iniciará en las próximas semanas una consulta pública previa, en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para recabar la opinión de los ciudadanos, operadores y organizaciones representativas sobre los objetivos, alcance y oportunidad de esta futura línea de ayudas.

Asimismo, se lanzará una consulta preliminar al mercado con el fin de identificar precios y características técnicas de los elementos comunes que integran la cadena de producción audiovisual -captación, almacenamiento, codificación y gestión de contenidos-, lo que permitirá ajustar los importes máximos y la intensidad de las ayudas.

Las ayudas se centrarán en la digitalización de los procesos de producción y gestión de contenidos, sin incluir elementos de transmisión, a fin de garantizar la neutralidad tecnológica y evitar distorsiones de competencia.

El objetivo último de esta línea de apoyo es favorecer el acceso a servicios audiovisuales digitales de alta calidad, contribuir a la reducción de la brecha tecnológica en el ámbito audiovisual local y reforzar la competitividad de las empresas andaluzas del sector.

Estas ayudas se enmarcan en la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales, impulsada por la Agencia Digital de Andalucía y aprobada por el Consejo de Gobierno en octubre de 2023.

Concretamente, en su eje 3 (Innovación y tecnología), se contemplan actuaciones dirigidas a la digitalización e innovación en el ámbito audiovisual, promoviendo la adopción de nuevas herramientas tecnológicas y la mejora de la competitividad del sector.

Jorge Paradela ha destacado que "con esta iniciativa, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la modernización del tejido audiovisual andaluz y con el impulso a un sector estratégico que genera empleo, dinamiza la economía local y fortalece la identidad cultural de los municipios andaluces".