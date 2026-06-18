La Junta llama a "enarbolar la bandera de la igualdad y la libertad" frente a la LGTBIfobia y el antigitanismo

1097574.1.260.149.20260618201130 La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, y el teniente de alcalde y delegado del Área de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, en el acto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha hecho un llamamiento a "enarbolar la bandera de la igualdad, el respeto y la libertad los 365 días del año" para combatir formas de odio y discriminación que persisten en la sociedad, como la LGTBIfobia y el antigitanismo.

Así lo ha manifestado López este jueves en Sevilla durante las jornadas 'Orgullo Gitano', una iniciativa organizada por la entidad gitana La Fragua Projects en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla para visibilizar la realidad de las personas gitanas LGTBI, generar espacios seguros de encuentro y reflexión y promover una sociedad más inclusiva y diversa, según ha detallado la Consejería del ramo en una nota.

Las jornadas, que se celebran durante este jueves y viernes bajo el lema 'Diversidad sin permiso. Orgullo sin límites', tienen lugar en el Hogar Virgen de los Reyes y forman parte de la programación del Orgullo 2026 de la capital hispalense.

El acto también ha contado con la presencia del coordinador de Diversidad de la Junta de Andalucía, Francisco Obes; el teniente de alcalde y delegado del Área de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, y del director de La Fragua Projects, Iñaki Vázquez.

Durante su intervención, López ha felicitado a La Fragua Projects por impulsar "unas jornadas tan necesarias" y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla para hacer posible esta iniciativa. "La promoción y el apoyo deben ir de la mano. Esta es una cuestión que nos implica a todos y tenemos que trabajar juntos para hacerlo posible", ha afirmado.

A este respecto, ha subrayado que "la importancia de esta cita está en visibilizar una realidad que es esencial, pero también en aprender y escuchar cómo tenemos que actuar las administraciones para responder a las necesidades de las personas".

"SI PERMITIMOS EL ANTIGITANISMO ESTAMOS PERDIENDO NUESTRA DIGNIDAD"

Asimismo, ha advertido de que tanto el antigitanismo como la LGTBIfobia siguen presentes en la sociedad. "Por desgracia, existen y son formas tremendamente crueles de discriminación que atacan la dignidad de las personas. Si como sociedad lo permitimos, estaremos perdiendo también nuestra propia dignidad", ha remarcado.

En este sentido, López ha lamentado que "en pleno siglo XXI todavía haya personas que tengan que pedir permiso para amar, para ser quienes son o para disfrutar de los mismos derechos que el resto". "No podemos permitirlo", ha insistido.

Por último, la responsable andaluza ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para defender la igualdad y la libertad más allá de las celebraciones del Orgullo y ha invitado a todos a "enarbolar la bandera de la igualdad, el respeto y la libertad. Orgullo sin límites y libertad para amar libremente, no solo durante una semana, sino los 365 días del año. La libertad de las personas hay que defenderla todos los días".

Por su parte, el delegado de Igualdad ha destacado que "con el Orgullo Gitano, Sevilla da un paso más para que el Pride de esta ciudad sea verdaderamente de todos y para todos. La comunidad gitana LGTBIQ+ afronta una doble realidad, y reconocer su voz, su activismo y su cultura es un acto de justicia y de respeto".

"Sevilla quiere ser una ciudad donde nadie tenga que elegir entre las distintas partes de su identidad para sentirse aceptado", ha manifestado, valorando que "el Pride de Sevilla crece cada año y se enriquece con propuestas como esta, que dan visibilidad a realidades a menudo silenciadas". "Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para que la diversidad, en todas sus expresiones, tenga su espacio en nuestra ciudad", ha apostillado.