La Junta mantiene el plazo del traslado de la Ciudad de la Justicia de Sevilla a 2028 tras "corregir errores" iniciales

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, durante la presentación del proyecto Ciudad de la Justicia de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado este viernes, 6 de marzo, el Proyecto de adaptación integral del Campus Palmas Altas como Ciudad de la Justicia de Sevilla. Según la Junta, este diseño supone "un nuevo concepto" de espacio judicial para el que será el segundo complejo más grande de España. Asimismo, Nieto ha reseñado que Justicia publicará el proyecto a finales o principios de 2026, mientras que las obras se desarrollarán entre 2027 y 2028 de la forma "más breve posible", en aras de finalizar el traslado antes de finalizar el año 2028. Todo ello, tras una revisión que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía durante el traslado al nuevo complejo y la valoración de una "visión en conjunto" que ha permitido "corregir errores del principio" y "optimizar" las posibilidades de las instalaciones.

Así, contará con 130.000 metros cuadrados y acogerá a 2.000 profesionales y 250 usuarios, que recibirá a diario. El Proyecto Básico de adaptación integral de los siete edificios del Campus de Palmas Altas, se completará con otro de nueva construcción en una parcela anexa.

Según ha asegurado la Junta, el Proyecto Básico de adaptación del Campus de Palmas Altas --redactado por la UTE formada por los estudios de arquitectura Vidal y Asociados y Argenia Ingeniería y Arquitectura-- ha incorporado cambios en cuanto al reparto de las jurisdicciones, salas de vistas y distintos servicios entre los siete bloques existentes.

El proyecto divide el conjunto de bloques en dos bancadas: la bancada norte formada por los edificios A, B, C y D y la bancada sur que integran los edificios G, E y F. Los edificios de la bancada norte se destinarán a todas las jurisdicciones del área Penal, la Fiscalía, el TSJA y la Audiencia Provincial mientras que en los de la bancada sur se ubicarán las jurisdicciones Civil, Mercantil y Contencioso-Administrativa.

Se reordena así el uso actual de los bloques A y B, donde ahora se ubican los órganos Mercantiles y Contenciosos y de Primera Instancia respectivamente, ya que la visión de conjunto ha permitido "corregir errores del principio" y "optimizar al máximo las posibilidades de las instalaciones".

El proyecto integral supone la adaptación de 65.000 metros cuadrados de espacio de trabajo, con 512 despachos y 56 salas de vistas, más aparcamientos y archivos, los espacios verdes. Los servicios con más tránsito de público se situarán en los edificios más cercanos al acceso principal. Así, el Juzgado de Guardia se instalará en el edificio A y el Registro Civil en el G.

Otro de los cambios sobre la idea inicial prevista, según la Junta, es no agrupar todas las salas de vistas en un edificio sino repartirlas en los distintos bloques, principalmente en las plantas bajas de los de la bancada norte y en la planta sótano de los de la bancada sur.

Nieto ha destacado que de las 41 que hay ahora fuera de Palmas Altas se pasará a 56 (a las que se sumarán más en el edificio de nueva construcción), "pero lo más importante es que dispondremos de 54 salas multiusos con sistemas de grabación en las que se podrán realizar multitud de actuaciones que ahora los jueces tienen que hacer ocupando las salas de vistas".