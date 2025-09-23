La Junta mantiene la suspensión de la recogida nocturna en olivares superintensivos para proteger la avifauna

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución por la que se mantiene en la campaña 2025-2026 la suspensión de la recolección nocturna de aceituna en olivares superintensivos en seto mediante cosechadoras cabalgantes, entre la puesta y la salida del sol. La medida, en vigor desde hace varias campañas, tiene como finalidad salvaguardar a las aves que utilizan los olivares como lugar de descanso y refugio durante la noche.

Andalucía es un territorio "clave" para millones de aves migratorias que cruzan el Estrecho de Gibraltar cada otoño. Muchas otras especies permanecen en la región para invernar en las zonas templadas de la cuenca mediterránea. Para todas ellas, los olivares representan uno de los principales espacios arbolados disponibles en extensas áreas agrícolas y son utilizados no sólo como fuente de alimento, sino también como dormideros donde las aves pasan la noche, ha explicado la Junta en una nota.

Durante los controles de campo realizados en 137 hectáreas de olivar en seto se avistaron 8.127 aves de 66 especies diferentes. Los resultados mostraron que los olivares en seto albergan una riqueza de especies comparable a la de los olivares tradicionales, pero también que la recolección mecanizada nocturna tiene efectos negativos sobre determinadas aves dado que muchas de ellas permanecen posadas en los árboles durante la noche y no pueden escapar ante el paso de las cosechadoras.

La resolución establece que la suspensión tendrá una vigencia de un año desde su publicación en el BOJA, por lo que se aplicará durante toda la campaña 2025-2026. Afecta a la recogida de aceituna en seto mediante máquinas cabalgantes durante la franja nocturna, desde el ocaso hasta el orto, con el fin de evitar cualquier daño a la avifauna. No obstante, se prevén excepciones para aquellas parcelas que participen en proyectos experimentales, con carácter no comercial, siempre que estén autorizados por la Consejería y destinados a ensayar alternativas que permitan compatibilizar esta práctica agraria con la conservación de la biodiversidad.

La resolución también abre la puerta a que, si en el futuro los estudios científicos logran métodos suficientemente contrastados y seguros para evitar daños a las aves, la suspensión pueda levantarse y sustituirse por la obligación de aplicar dichas técnicas. Control de las delegaciones Asimismo, se aprueba el sexto Plan Sectorial de Inspección Medioambiental para el Control de la Recogida Nocturna en Olivar Superintensivo, con el que se refuerza la vigilancia sobre el terreno.

Las delegaciones territoriales de la Consejería serán responsables de velar por el estricto cumplimiento de la prohibición y de intensificar los controles para impedir incumplimientos. Con esta decisión, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso de compatibilizar las prácticas agrarias con la conservación de la biodiversidad agrícola. Los olivares superintensivos, a pesar de su carácter intensivo, han demostrado ser espacios de alto valor ecológico para numerosas especies de aves migratorias, insectívoras e invernantes.