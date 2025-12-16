La Junta pide la implicación de toda la sociedad para proteger a la infancia frente a la violencia

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante el acto conmemorativo del V aniversario del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia de la entidad Save the Children. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha abogado por la implicación de toda la sociedad para "proteger a los niños frente a la violencia, educarlos en valores y hacerlos protagonistas del presente para que sean el futuro".

Así lo ha manifestado la consejera en la tarde de este martes en Sevilla, durante el acto conmemorativo del V aniversario del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia de la entidad Save the Children. Al encuentro también han asistido la patrona de la entidad en Andalucía, Marta Bosquet; su director, Javier Cuenca; y el delegado del Distrito Cerro-Amate del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo.

Save the Children, entidad con una importante implantación en Andalucía, abrió este centro en el barrio sevillano de Cerro-Amate hace cinco años con el objetivo de "garantizar el desarrollo integral de la infancia y adolescencia en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia o procesos migratorios, trabajando con de 0 a 18 años y sus familias".

Durante su intervención, López ha subrayado el trabajo en red entre administraciones y entidades como Save the Children es "una herramienta fundamental y esencial, ya que cuando trabajamos de la mano, llegamos más lejos y mejor".

La consejera ha recordado que "no hay persona más vulnerable que un niño", pero también ha destacado que "son quienes nos dan las lecciones más grandes". En este sentido, ha insistido en que "no se puede distinguir a los niños según el lugar en el que nazcan" y ha defendido la responsabilidad colectiva de garantizar que todos tengan las mismas oportunidades y acceso a los valores. "Si los niños no son el presente, no podrán ser el futuro", ha afirmado.

En este punto, ha querido poner el acento en la "dura realidad" que viven muchos menores cuando presencian o sufren violencia, una situación ante la que ha reclamado la implicación de toda la sociedad. "Si no les damos su sitio y miramos hacia otro lado, el daño puede ser irreversible. Solo hablando y acompañando podremos salvar vidas", ha señalado, apelando a "mirar a los niños a los ojos y dejarles hablar".

Por último, López ha defendido la necesidad de escuchar a la infancia y hacerla partícipe de las políticas públicas, destacando el papel de entidades como Save the Children. "No somos nadie para decidir sin ellos y sin las organizaciones que los acompañan y les dan voz cada día", ha concluido.

En el transcurso del acto conmemorativo, Save the Children ha hecho entrega de tres galardones para visibilizar la labor de quienes trabajan sobre el terreno para mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia.

Así, se ha hecho entrega del reconocimiento al Desarrollo Comunitario 'Tejiendo Redes' a la Plataforma Cívica 3Barrios-Amate, mientras que el premio a la Comunidad Educativa 'Aulas que Inspiran' ha recaído en el CEIP Paulo Orosio. Por último, el Grupo Asesor de Infancia de Save the Children ha recibido el galardón a la Participación Infantil 'Voces que Transforman'.