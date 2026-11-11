La Junta pide de nuevo al Gobierno que autorice sustancias activas eficaces que frenen el parvispinus

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha pedido de nuevo este miércoles al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que autorice sustancias activas eficaces como medidas de auxilio ante el avance de la plaga del Thrips parvispinus en el cultivo de pimiento en invernadero en las provincias de Almería y Granada.

Así, a través de otra carta escrita, la Junta de Andalucía ha reclamado en nombre del sector productor, representado por Coexphal, la autorización "excepcional" para la comercialización y uso de los productos fitosanitarios formulados a base de las sustancias activas Spinetoram y Spirotetramat para el control de esta plaga.

Tal y como ha explicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, "después de haber sido denegada por parte del ministerio nuestra petición de autorizar de forma excepcional el Spirotetramat y, ante el avance de esta plaga y la eficacia limitada de los productos que se están utilizando, hemos solicitado también la autorización del Spinetoram, otra sustancia activa de origen biológico recomendada por los expertos para hacer frente a esta enfermedad".

Al respecto, Fernández-Pacheco ha señalado que en Andalucía se emplean técnicas de control biológico de plagas aproximadamente en el 97 por ciento de la superficie de cultivo de pimiento bajo abrigo, por lo que "los productos empleados en este cultivo deben ser compatibles con este sistema de producción".

Igualmente, el consejero ha abundado en que "las sustancias activas actualmente autorizadas para el control de Thrips parvispinus presentan una eficacia limitada y riesgo de desarrollo de resistencias, lo cual dificulta el manejo de la enfermedad, de ahí que el sector productor nos siga insistiendo en la necesidad de hacer frente a esta situación".

En este sentido, la plaga del thrips parvispinus en el cultivo de pimiento en invernadero está provocando "graves daños en el principal cultivo de Almería". Tanto es así que, entre octubre y diciembre de la campaña 2025/2026, se arrancó el 3,5 por ciento de la superficie de pimiento y, hasta finales de octubre de la presente campaña 2026/2027, se ha procedido al arranque forzoso del 5,8 por ciento.

No obstante, el resto de la superficie continua en producción con presencia "casi generalizada" de la plaga en mayor o menor medida y provocando daños de diversa intensidad.

Ante los graves daños ocasionados por esta plaga, el pasado 10 de abril de 2026, desde la administración andaluza se hizo pública la declaración de existencia de la plaga Thrips parvispinus y se establecieron una serie de medidas fitosanitarias obligatorias y recomendadas para su control en Andalucía, entre las que destacan la elaboración de protocolos consensuados con empresas productoras de organismos de control biológico.

Por último, el consejero ha reconocido que "la sanidad vegetal es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos en la agricultura y, teniendo en cuenta su magnitud, es necesario la colaboración y diálogo entre administraciones para minimizar los efectos de las plagas actuales y hacer frente a otras emergentes".