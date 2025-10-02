La Junta pone en marcha el servicio de cafetería en el Centro de Participación Activa de Mairena del Alcor (Sevilla)

La delegada de Inclusión Social de la Junta, en la inauguración del servicio de cafetería en el Centro de Participación Activa de Mairena del Alcor. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial en Sevilla, ha puesto en marcha el servicio de cafetería del Centro de Participación Activa (CPA) de Mairena del Alcor.

En este sentido, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, junto a representantes de la corporación municipal, ha inaugurado las nuevas instalaciones de las que se podrán beneficiar un total de 2.686 personas mayores usuarias de este CPA, informa la Junta en un comunicado.

A la dotación por parte de la Junta de Andalucía del nuevo servicio de cafetería, se suman las mejoras emprendidas en el Centro de Participación Activa de Mairena del Alcor en donde se ha generado una nueva sala para el desarrollo de talleres, renovado el sistema de saneamiento y el pavimento del centro, incluyendo el patio. En total, en las mejoras desarrolladas en el CPA mairenero el Gobierno andaluz ha invertido más de 100.000 euros desde 2022.

La delegada territorial de Inclusión Social ha explicado que la apertura de la nueva cafetería, además de cubrir una de las principales demandas de los usuarios del centro, se configura como un espacio dinamizador que propicia un modelo de vida activa, fundamental para la integración y felicidad de las personas mayores del municipio.

En este sentido, María Luisa Cava ha asegurado que el Ejecutivo de Juanma Moreno está comprometido con el bienestar de nuestros mayores porque para el Gobierno andaluz tienen un papel esencial en la sociedad. Por este motivo, para esta Administración andaluza la apuesta por los CPA va más allá de la mera inversión ya que son, además, verdaderas herramientas para combatir la soledad no deseada de algunos de nuestros mayores.

De esta forma, la delegada de Inclusión Social en Sevilla ha hecho referencia a otras iniciativas puestas en marcha desde Andalucía para atajar, "uno de los principales problemas del siglo XXI", como la página web 'www.juntate.es', un portal digital intuitivo y fácil de usar que recoge todos los recursos de la Junta de Andalucía para hacer frente a la soledad no deseada o el teléfono gratuito cuyo objetivo es que aquellas personas que se sientan en situación de soledad no deseada sean escuchadas, atendidas y orientadas por un equipo profesional hacia el recurso que mejor pueda ayudarle.

Por su parte, el concejal delegado de Políticas Sociales de Mairena del Alcor, Alejandro Cruz, ha resaltado que estamos muy contentos de anunciar la inauguración del nuevo servicio de cafetería en las instalaciones del Centro de Participación Activa de Mairena del Alcor, dirigido especialmente para nuestras personas mayores, que son el verdadero corazón de este espacio.

Se trata de un espacio pensado para el encuentro, la convivencia y combatir la soledad no deseada, ha puntualizado Cruz. La puesta en marcha de la cafetería del CPA de Mairena del Alcor se suma a la apuesta de la Junta por la adecuación y licitación del servicio de cafeterías de otros centros de participación activa de la provincia.

Así, en estos dos últimos años, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha en Sevilla, entre otras, las cafeterías de Utrera, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Arahal, Écija, Osuna, Camas y algunos de Sevilla capital, como los de Triana, Heliópolis, El Cerro del Águila, La Macarena y Ciudad Jardín.