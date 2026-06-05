La Junta potencia el consumo de frutas y verduras de Andalucía en Reino Unido, mercado al que exporta casi 800 millones

Misión comercial de Andalucía Trade en Reino Unido. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado un encuentro comercial en el Reino Unido que ha reunido a seis empresas hortofrutícolas andaluzas con 25 importadores y grandes centros de compra del sector. La acción, celebrada los días 2 y 3 de junio en Londres, ha incluido más de 90 reuniones de negocio con el objetivo de impulsar el consumo de frutas y hortalizas andaluzas en el mercado británico, uno de los destinos más relevantes y exigentes para la exportación de productos hortofrutícolas frescos.

Actualmente, el mercado europeo, destino del 99% de las hortalizas y frutas andaluzas, mantiene "un ritmo dinámico" de compras y la industria hortofrutícola del continente se muestra "muy interesada" en incorporar nuevos proveedores internacionales, por lo que estas misiones son "una gran oportunidad" para que las compañías andaluzas muestren su oferta de máxima calidad y refuercen así sus posiciones en ambos mercados, ha destacado la Junta en una nota.

Según los datos de Andalucía Trade, la región lideró en 2025 las exportaciones españolas de frutas y hortalizas al Reino Unido, con el 33% del total y una facturación de 794 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al año anterior. Además, durante el primer trimestre del año, las exportaciones andaluzas al mercado británico alcanzaron un récord histórico de 351 millones de euros, tras registrar un crecimiento del 13,5%. Con estos resultados, Andalucía se consolidó como la principal comunidad exportadora al Reino Unido, al concentrar el 43% del total nacional.

La delegación andaluza ha estado integrada por las empresas Fruits and Vegetables La Ñeca, de Almería; Espalmex e Ibarrola Fruits, de Sevilla; y Mosaic Fruits, Ecoverfruta y Novedades Hortícolas, de Málaga. Durante el encuentro, estas seis firmas han presentado su oferta ante agentes comerciales británicos con el objetivo de reforzar la presencia de los productos hortofrutícolas andaluces en el Reino Unido, establecer contactos con potenciales importadores y distribuidores, e identificar nuevas oportunidades de negocio, socios comerciales y clientes.

Los datos recabados por la agencia pública indican que el Reino Unido constituye un destino estratégico para el sector hortofrutícola andaluz debido a su elevada dependencia de las importaciones de producto fresco, que cubren aproximadamente el 85% del consumo de frutas y el 56% del de verduras. Esta situación convierte al país en un mercado estructuralmente importador y de alto interés para los productores andaluces, que mantienen una posición consolidada en determinadas variedades.

Asimismo, el mercado británico se caracteriza por su "elevada capacidad" de absorción de producto, lo que lo convierte en un destino prioritario para las exportaciones agroalimentarias, pese a su alto nivel de exigencia y a las adaptaciones derivadas del escenario post-Brexit, en el que los flujos comerciales se han mantenido estables.

El programa de actividades se ha desarrollado en la Oficina de Andalucía Trade en Londres, ubicada en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, donde se han celebrado las reuniones B2B con las compañías británicas del sector agroalimentario. Asimismo, los participantes han realizado una visita al New Spitalfields Market, uno de los principales centros de distribución hortofrutícola del país.

Con esta iniciativa, Andalucía TRADE refuerza su compromiso con la apertura de nuevos mercados para el sector hortofrutícola andaluz, consolidando la presencia de sus empresas en el Reino Unido y promoviendo su competitividad internacional en un contexto global altamente exigente. Según los datos de Andalucía Trade, Reino Unido es uno de los mercados europeos más relevantes de las exportaciones andaluzas de frutas y verduras y destino natural de un montante muy significativo de la producción local como cuarto mercado mundial del sector (10,4% del total) en el pasado año.

La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través de fondos Feder 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Los informes de Andalucía Trade indican que el Reino Unido atraviesa una etapa de fuerte crecimiento del consumo ecológico. El informe 2024 de The Soil Association destaca que el producto fresco ecológico representa el 22,7% del negocio total del sector, con un crecimiento interanual del 10,4%, muy por encima del resto del sector alimentario.

Esta tendencia favorece las oportunidades para los productos ecológicos andaluces, especialmente valorados por su calidad, sostenibilidad y carácter saludable. Los informes de Icex indican que la categoría de frutas y hortalizas en Reino Unido se ha visto beneficiada por los nuevos hábitos de consumo que se han detectado tras la pandemia, más enfocados a cocinar y comer en el hogar.

Andalucía lideró las exportaciones nacionales de frutas y hortalizas en 2025 con 7.651 millones de euros, con registros récord y un avance del 6,9% respecto a 2024. Actualmente, Europa es el principal destino de las ventas andaluzas de frutas y hortalizas con el 99% de la factura, registrando incrementos en nueve de sus diez primeros mercados. En concreto Reino Unido ocupó el cuarto puesto, con 794 millones (10,4% del total).

Igualmente, en el primer trimestre de 2026 Andalucía vuelve a registrar récord de exportaciones del sector con 3.017 millones de euros, un 11,8% más que en el mismo periodo de 2025, como comunidad líder de España con el 44% del total. Asimismo, las ventas hortofrutícolas a Reino Unido en estos tres primeros meses del año alcanzaron récord de 351 millones de euros con una subida del 13,5%, siendo Andalucía la primera comunidad en ventas al mercado británico con el 43% de las exportaciones nacionales.

En 2025, Andalucía Trade organizó hasta 65 acciones internacionales en la que participaron 130 empresas del sector hortofrutícola que generaron 252 participaciones. Además, en su estrategia de apoyo a la internacionalización del sector agroalimentario andaluz, Andalucía Trade ha diseñado un amplio calendario de acciones de promoción internacional para el segundo semestre de 2026, orientado a reforzar la presencia de las empresas andaluzas en mercados estratégicos y consolidar nuevas oportunidades comerciales en el exterior.

La programación ha incluido este mes de junio en Sevilla con una acción de apoyo a importador Edeka, y continuará el 16 de junio con una misión directa hortofrutícola en Bérgamo (Italia). Además, durante el mes de septiembre se desarrollará un intenso programa de misiones directas en distintos mercados internacionales, con paradas en Montreal (Canadá) el 1 de septiembre, Lisboa (Portugal) el 8 de septiembre, Ginebra (Suiza) el 15 de septiembre y Varsovia (Polonia) el 22 del mismo mes.

Posteriormente, el 30 de septiembre, Sevilla acogerá una misión inversa del sector hortofrutícola en el marco de Fruit Attraction 2026, que reunirá a operadores internacionales con empresas andaluzas del sector. El calendario continuará en octubre con nuevas acciones en el norte de Europa: el 27 de octubre en Malmö (Suecia) y el 29 de octubre en Copenhague (Dinamarca), en el marco de misiones directas orientadas a reforzar la presencia del producto andaluz en estos mercados. Finalmente, el programa se cerrará el 31 de diciembre con una misión institucional sectorial de Asociafruit en Sídney (Australia), consolidando la estrategia de diversificación geográfica y apertura a mercados de alto potencial.