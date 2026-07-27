Emergencias avisa de que las rachas de viento de hoy pueden complicar la extinción de los incendios de Madrid

Vista nocturna del incendio, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han avisado hoy, en un comunicado sobre la situación de los incendios en la Sierra Oeste de la Región, de que las rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora que se prevén para hoy compliquen las labores de extinción.

Según el citado comunicado, la noche ha sido de intenso trabajo para avanzar hacia la estabilización del incendio. Y las zonas que presentan más dificultad dentro de la región son: el entorno del ríuo Cofio, la Urbanización El Encinar del Alberche en Villa del Prado y las y urbanizaciones al sur del Embalse de San Juan de San Martín de Valdeiglesias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba anoche que la extinción de los incendios forestales que afectan a Ávila y Madrid estaban evolucionando "despacio", pero de manera "positiva".

Marlaska presidió ayer por la noche el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid), desde donde se coordina el operativo por los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo, cuyas llamas calcinan ya más de 77.000 hectáreas.

En declaraciones a la prensa, el ministro indicó que la situación va "evolucionando en positivo" comparado con este sábado. "Pero vuelvo a decir, todo muy despacio", aseveró.

En ese sentido, el titular de Interior subrayaba que los avances son como consecuencia del "esfuerzo" de los servicios de extinción, ya que la meteorología "no está ayudando nada". De hecho, avanzó que la previsión para esta pasada noche era una climatología que tampoco iba a ser lo positiva que les gustaría.

??? Las rachas de viento de hasta 30 km/h complicarán las labores de extinción este lunes.