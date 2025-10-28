La Junta prevé que Andalucía crezca un 2,3% en 2026 y crear 85.750 empleos para situar el paro por debajo del 14%

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para informar sobre el Presupuesto de 2026- JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, que asciende a 51.597,9 millones de euros y en el que se prevé un crecimiento del PIB del 2,3 por ciento y la creación de 85.750 empleos, de manera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 14 por ciento. Las cuentas para el próximo año crecen en un 5,6 por ciento respecto a las del ejercicio anterior (2.726 millones más).

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno para informar sobre los Presupuestos de 2026, que son los cuarto y últimos de la legislatura y que, como ha ocurrido en los años anteriores, son aprobados en "tiempo y forma".

España hará entrega este miércoles al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, del proyecto de Ley de Presupuestos, en la sede de la institución, donde iniciará su tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva, en virtud de la mayoría absoluta del PP-A, a finales de diciembre. España comparecerá este viernes en comisión parlamentaria para exponer el proyecto de Ley de Presupuestos ante los grupos parlamentarios y a lo largo de la próxima semana lo harán los demás consejeros para informar sobre las cuentas de sus departamentos.

"Desde el Gobierno andaluz, somos conscientes de que tenemos un deber con los ciudadanos, que es ofrecerles un rumbo claro, y este presupuesto es la guía que va a marcar las políticas del Gobierno andaluz a lo largo de 2026", ha señalado España.

Sobre la previsión de creación de empleo recogida en el Presupuesto, la consejera ha confiado en que se supere y sean más los empleados creados. Ha apuntado que el objetivo de una tasa de paro por debajo del 14 por ciento es algo que "no ocurre en Andalucía desde el tercer trimestre del año 2007".

Ha destacado que el Presupuesto se elabora con la previsión "de equilibrio presupuestario" y déficit cero para "seguir conteniendo la deuda y seguir aumentando nuestra reputación financiera". "Un presupuesto serio, riguroso, solvente y prudente", ha indicado la consejera, apuntando que tiene el "aval" de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Año tras año, según ha añadido España, las prioridades de la Junta en los distintos presupuestos son reforzar los servicios públicos fundamentales, apostar por la transformación económica de la comunidad y "el máximo rigor en las cuentas para poder sacar el máximo provecho a los impuestos que pagan los ciudadanos".

Ha destacado además que el gasto no financiero del Presupuesto, el que va a permitir desarrollar las políticas de la economía y las políticas públicas, crecen un 5,8 por ciento, "consecuencia de la buena gestión que está haciendo este Gobierno conteniendo la deuda pública". Ello significa, en definitiva, "que el 93 por ciento del Presupuesto, es decir, 47.917 millones, se van a poder destinar a reforzar los servicios públicos fundamentales, a apoyar el tejido productivo andaluz o a realizar inversiones", según la consejera.

Ha añadido que dos de cada tres euros del Presupuesto andaluz se destinan a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a Sanidad, que alcanza 16.265,9 millones de euros, un incremento de 1.016,3 millones (+6,6%) respecto a 2025. Desde 2018, el presupuesto sanitario ha crecido en un 65,4%. España ha destacado que una parte del presupuesto sanitario está destinado a la incorporación de 4.371 nuevos profesionales sanitarios, incluidos 478 nuevos MIR, de los que unos 1.200 serán médicos.

Por su parte, la Educación contará con un montante total de 11.186,4 millones de euros, 284,4 millones más que el pasado año y un 48% más que en 2018. Se incorporarán 3.459 nuevos docentes y se ampliará la oferta de Formación Profesional y la gratuidad del segundo ciclo de infantil.

En Dependencia, la partida sube un 12%, hasta los 2.610,6 millones de euros, y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad aumenta su presupuesto global un 9,8%, muy por encima del crecimiento medio del Presupuesto.

Según España, los Presupuestos 2026 mantienen el compromiso de los últimos años de mejora de los servicios públicos esenciales, especialmente en materia de atención a la dependencia. "Se trata de la mayor apuesta por proteger a las personas vulnerables que ha hecho Andalucía", ha agregado la consejera.

Respecto a las políticas de vivienda, ha destacado que reciben también un fuerte impulso, con 763,3 millones de euros, un 38,7% más que en 2025 y casi el triple que en 2018. Sumando los incentivos fiscales en vivienda (460 millones de euros), el esfuerzo total asciende a 1.223 millones.

Además, el de 2026 será el Presupuesto "más inversor de la historia de Andalucía": el capítulo de inversiones alcanza los 6.413,8 millones de euros, un 10% más que en 2025 y un 73% más que en 2018. España también ha destacado que las inversiones están provincializadas y se puede ver con "luz y taquígrafo cuánto se invierte en cada provincia", a diferencia de lo que ocurría con los anteriores gobiernos del PSOE-A. Las inversiones provincializadas suponen "casi el 69% del total de la inversión del presupuesto", según ha señalado, apuntando que se trata de la "mayor inversión provincializada de la historia".

A partir de este miércoles, los consejeros empezarán a presentar los presupuestos provincializados en las respectivas provincias.

En el plano más puramente económico, el Presupuesto incrementa las políticas de apoyo al tejido productivo un 2,2%, hasta los 7.418,7 millones, cifra que supone 158,6 millones más que en 2025, y representa el 14,4% del total del Presupuesto. Destacan la política de Agua y Litoral, que se incrementa casi un 30% (+28,6%), o la de Dinamización económica e industrial, que crece un 68%, hasta los 1.275,4 millones de euros.

Para Agricultura, Ganadería y Pesca, pese a la caída de los fondos Feader, se han presupuestado 2.631,8 millones, y a Investigación, desarrollo, innovación y digitalización se destinan 898,8 millones. Para Desarrollo Sostenible se destinan 737,5 millones de euros y para Infraestructuras de Transporte, 1.130,9 millones.

Los autónomos serán este 2026 "grandes protagonistas" de las cuentas andaluzas, con 147,5 millones, lo que supone un incremento de casi el 50% con respecto al año anterior (49 millones de euros más), según la consejera.

"PRESUPUESTO MUNICIPALISTA"

El Plan de Cooperación Municipal, incluida la financiación incondicionada a los ayuntamientos (Patrica), se eleva a 2.647,1 millones de euros, un 11,4% más que en 2025 y un 132% más que en 2018. La Junta de Andalucía vuelve a aumentar en 2026 la partida para la financiación incondicionada para los municipios, la Patrica, que crece en 10 millones de euros, lo que eleva la cifra global a 545 millones. Esta cifra representa 65 millones más que en 2018 (+13,5%), dado que estaba congelada desde 2012.

"El Gobierno andaluz es municipalista, no da la espalda a los municipios, y buena prueba de ello es este presupuesto", ha indicado España.

Asimismo, ha explicado que el crecimiento del Presupuesto de 2026 se apoya en un incremento de los ingresos tributarios gracias al aumento del número de contribuyentes, empresas y empleo. Con los Presupuestos para 2026 entrarán en vigor nuevas deducciones fiscales: Deducciones por alquiler para jóvenes menores de 35 años y para personas mayores de 65 años, para personas con discapacidad y para víctimas de violencia doméstica o de terrorismo; rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinario; deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones; deducción en el IRPF para familias con celíacos, y ampliación de la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta.