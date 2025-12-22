La Junta recibe siete ofertas para la redacción del proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

Obras de la línea 3 del Metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado este lunes que ha recibido siete ofertas para la redacción del proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla.

Según una nota remitida por la Junta, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el pasado mes de octubre, por algo más de un millón de euros (1.079.843), la redacción de este proyecto. Con este contrato, se definirá la solución técnica para las instalaciones, sistemas de energía y sistema de iluminación del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián.

Por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha afirmado que este nuevo contrato constituye "un hito más" del cronograma para la ampliación del Metro de Sevilla. "No sólo avanzamos con las obras del túnel, sino que ya preparamos todas las instalaciones necesarias para que la Línea 3 Norte opere dentro de los plazos fijados", ha afirmado.

Asimismo, Díaz ha remarcado que los avances en el Metro de Sevilla "son claramente visibles tras años de parálisis, con obras en el 63% del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián y con estudios en marcha para la Línea 3 Sur y la Línea 2".

La Junta ha indicado que este contrato se suma a los más de 500 millones de euros movilizados para la ejecución de las obras de los tres primeros tramos (Pino Montano, Los Carteros- Ronda Urbana Norte y Hospital Macarena) y el ramal técnico, "que ya está finalizado".

Asimismo, va a permitir la redacción de los proyectos constructivos de las instalaciones, con un plazo previsto de 12 meses.

Este contrato abarca tanto el sistema de electrificación (líneas de alimentación y distribución, subestaciones, línea aérea de contacto y telemando) como los sistemas ferroviarios (comunicaciones fijas y móviles, telefonía e interfonía, sistema de videovigilancia, control de accesos y antiintrusión, sistema de información al viajero, puesto de control centralizado y sistema billetaje).

También está incluido el diseño de las instalaciones de Protección y Seguridad del túnel (sistemas de ventilación y de detección de incendios, señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y suministro y distribución de energía).

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.301 millones de euros, está financiada con fondos de la Junta de Andalucía y la Administración general del Estado. Además, cuenta con fondos europeos y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

Por otro lado, hay que sumar 65 millones de euros que aportará íntegramente la Junta de Andalucía para la compra de los trenes. El trazado, subterráneo en su mayor parte, tiene una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico).

Comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

En paralelo, la Consejería de Fomento ha indicado que "está redactando" el proyecto de la Línea 3 Sur, que ya cuenta con un trazado escogido que incluye la prolongación hasta Palmas Altas, Bellavista y Hospital de Valme, y "ha reactivado" el proyecto de la Línea 2 (Sevilla Este) con un estudio de alternativas que "proyecta ampliar el recorrido hasta el Aljarafe".