La Junta reivindica su apuesta por "impulsar y consolidar" un turismo "regenerativo y sostenible" en Andalucía

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha subrayado este miércoles el "compromiso" asumido por el Gobierno de Juanma Moreno "para impulsar y consolidar" en Andalucía "un modelo turístico diferente, regenerativo y sostenible", y que, según ha opinado, está detrás de los datos que han permitido que 2024 fuera un año "histórico" y "excelente" en materia turística en la comunidad.

Así lo ha puesto de relieve el consejero en el transcurso de una comparecencia en el primer Pleno del Parlamento andaluz del año 2025 en la que ha subrayado que el turismo es "una de las industrias locomotoras de la economía andaluza", de forma que su "impacto económico" sobre la producción andaluza en 2024 "rozó los 30.000 millones de euros", lo que supone "un crecimiento en términos nominales del 13,3% más que en el año 2023".

El consejero ha valorado que se está "generando ingresos, empleo y progreso para Andalucía" con el turismo, que además "ha sido fundamental" para que la región "cierre 2024 con la menor tasa de desempleo en los últimos 17 años", según ha manifestado también.

En esa línea, ha destacado que es "la actividad económica que más empleo genera y más hace reducir el desempleo", de forma que "el 12,6% de los ocupados en Andalucía se encuentran en el sector turístico", así como ha valorado que "el ritmo de crecimiento en el número de turistas es mayor fuera" de la considerada como "temporada alta" en Andalucía, la época estival --entre julio y septiembre--, en la que el turismo se incrementó a menor ritmo que en el primer y segundo trimestre del año, ha expuesto para destacar que "los resultados reflejan que estamos logrando gestionar la estacionalidad".

Arturo Bernal también ha valorado que "estamos recuperando el mercado extranjero y también avanzando hacia una mejor estabilidad en la llegada de turistas internacionales", y "siendo capaces de conectar, de hacer acciones de inteligencia de negocio promocional para buscar a aquellos turistas que más nos interesan en los momentos del año que más nos interesan y que son capaces, por su perfil, de conectar mejor con las expectativas" de la población andaluza.

TURISTAS ANDALUCES

Asimismo, ha llamado la atención acerca de que "los andaluces son los principales turistas de su propia tierra, visitando distintos rincones" de la región "en varias ocasiones a lo largo del año y también especialmente fuera de la temporada alta", de forma que la comunidad recibió durante el pasado año 2024 a 11,5 millones de turistas andaluces que representan "el 32% del total de visitantes" de la comunidad, de forma que "uno de cada tres visitantes a Andalucía está siendo andaluz", ha destacado.

Tras subrayar que, en 2024, todas las provincias andaluzas superaron las cifras de turistas registradas en el año anterior, con Jaén a la cabeza en el incremento de visitas, el consejero ha aludido a la nueva Ley del Turismo que está elaborando el Gobierno andaluz y que "dentro de pocas fechas" remitirá al Parlamento, así como ha defendido el objetivo de la Junta de "convertir a Andalucía en el destino turístico de referencia a nivel mundial en sostenibilidad".

Por ello, ha asegurado que la apuesta de Andalucía se dirige a "un turismo regenerativo que contribuya en el territorio y en las comunidades locales", así como ha informado de la elaboración del primer Código Ético del Turismo en Andalucía para "promover el turismo responsable, sostenible y de calidad" para "garantizar que el desarrollo turístico beneficie tanto a los visitantes como a las comunidades locales".

CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA EN EL SECTOR TURÍSTICO

Asimismo, ha remarcado la apuesta de Andalucía por ser "un referente en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas con el objetivo de mejorar la gestión y la toma de decisiones dentro de la industria", y ha destacado que esta comunidad contará con el primer curso de Inteligencia Artificial para el turismo, que se impartirá el próximo mes de marzo, de forma gratuita, para los profesionales andaluces.

Linkedin, por su parte, ofrecerá "la mayor plataforma social para impulsar y mejorar la empleabilidad", así como la capacitación de los trabajadores de la industria andaluza de la mano de Simpleview, empresa líder en soluciones tecnológicas y estratégicas para destinos turísticos, con la que se colaborará en gestión, marketing, sostenibilidad y regeneración turística, ha destacado también el consejero.

OPINIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Isabel Aguilera ha replicado al consejero que "lo importante no es cuántos turistas llegan a Andalucía o cuántos van a llegar el próximo año", sino que aclare "qué va a hacer con ese crecimiento, cómo lo va a gestionar para que sea sostenible, qué medidas va a poner en marcha, porque hasta ahora hemos visto poco o nada", le ha reprochado.

En esa línea, ha advertido de que, si el turismo "no se gestiona, no se equilibra, no se planifica, puede morir de éxito", y ha defendido que el turismo "no cae milagrosamente del cielo", sino que llega "por el esfuerzo de muchas personas que trabajan" en este sector que "necesitan atención" y "políticas públicas para seguir aportando" a esta "fuente de riqueza". Al hilo, ha recriminado al consejero que, "cuando se trata de gestionar, el Gobierno de la Junta desaparece", mientras que dedica "casi un tercio del presupuesto" a "patrocinios, eventos, campañas publicitarias".

El diputado de Vox Antonio Sevilla ha afirmado que "es difícil criticar lo que va bien, la crítica por la crítica no es nuestro estilo", para matizar aquí que "no es gracias solo a la Consejería de Turismo, es gracias a los miles de profesionales del sector", antes de concluir que "el sector turístico es el motor económico de Andalucía" por crecer por encima de la media.

Ha criticado a la izquierda y al propio PP porque "cultivan el germen de la mala prensa en España y toda Europa" acerca de "pretender culpar de todo los males" a los turistas, convencido de que "el turista no es el responsable de que los españoles no podamos acceder a una vivienda".

Por su parte, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha asegurado que el consejero de Turismo "ha cambiado el discurso, no las políticas" tras sostener que "ha tardado en reconocer que tiene impacto negativo", por lo que ha empezado a hablar de "turismo regenerativo".

Ha considerado el turismo "una actividad muy volátil, de poco valor añadido, que es fuente de subsistencia para miles de familias", y ha pedido "buscar otra alternativa de crecimiento económico", antes de advertir que "no piense que estamos demonizando al turista, estamos criticando su política", y le ha instado a "ser algo más que un comercial, de preocuparnos de los impactos negativos".

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha llamado la atención sobre el "nuevo modelo de turismo regenerativo" por el que apuesta la Junta, y ha cuestionado "por tercera vez" en un año al consejero por el "coste social" y el "impacto" de este turismo en municipios que ven incrementada de forma extraordinaria su población en verano con los visitantes que recibe y eso tiene "un impacto brutal, por ejemplo, en la sanidad, donde aumentan las listas de espera muchísimo", ha advertido antes de concluir que "no hacen falta más turistas, sino solucionar los problemas que genera el turismo", de los que el consejero "ni habla ni se ocupa", según le ha reprochado.

Por último, el parlamentario del PP-A Francisco Javier Oblaré ha defendido que la "hoja de ruta" de la Consejería "se va cumpliendo" y se van alcanzando "logros" de la mano de "esa promoción inteligente" que impulsa dicho departamento junto al propio sector turístico andaluz, al que ha querido felicitar por el año culminado y por posibilitar que "cada año vuelvan más turistas a nuestra comunidad".