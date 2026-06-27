La Junta reivindica el Orgullo como símbolo de "igualdad, libertad y respeto" y apela a defender sus valores todo el año

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, en el Orgullo en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha participado este sábado en Sevilla en la manifestación con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi, donde ha reivindicado esta jornada como un símbolo de libertad e igualdad y ha hecho un llamamiento a defender los derechos del colectivo Lgtbi "los 365 días del año".

López ha estado acompañada por el coordinador de Diversidad de la Junta de Andalucía, Francisco Obes, y el teniente de alcalde y delegado del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Familia, Barrios de Atención Preferente del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

La titular de Inclusión Social en funciones ha señalado que el Día Internacional del Orgullo Lgtbi es "un día muy bonito para reconocer a personas muy valientes que han pasado momentos muy duros y que, gracias a su lucha y al trabajo incansable del colectivo han conseguido importantes avances en derechos y libertades".

Asimismo, ha incidido en que esta jornada también debe servir para indicir en que "todavía quedan pasos por dar" y ha apelado a la unidad de toda la sociedad para seguir avanzando "desde la unidad, la igualdad, el respeto y la libertad". En este sentido, ha afirmado que "hoy nos envolvemos en la bandera del Orgullo, que representa precisamente esos valores, pero debemos hacerlo los 365 días del año".

Al hilo, López ha valorado el compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad de trato y la diversidad, destacando iniciativas impulsadas como la creación del Consejo Andaluz Lgtbi, la celebración del Congreso Internacional Lgtbi de Andalucía, la aprobación de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las Personas Lgtbi y sus Familiares en Andalucía, así como el reconocimiento Espacios Libres de Lgtbifobia, entre otras actuaciones.

En este sentido, López ha asegurado que el Ejecutivo andaluz "va a seguir trabajando porque creemos en la necesidad de continuar luchando por la libertad, la igualdad y el respeto. Sin esos valores nunca seremos una sociedad verdaderamente avanzada". Asimismo, ha reiterado que este trabajo continuará realizándose "de la mano del colectivo, que es quien marca el camino que tenemos que seguir".