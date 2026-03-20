La Junta resalta el papel de Sevilla como "motor social, cultural y económico con cifras récord"

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo y el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, han destacado el "alto grado de ejecución de los proyectos comprometidos en la provincia por parte de la Junta de Andalucía".

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, dichos proyectos han propiciado" cifras récord de crecimiento gracias a un gobierno centrado en la gestión eficaz y atento a las necesidades de los ciudadanos, con especial atención a los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y la dependencia".

"Sevilla funciona", ha afirmado Del Pozo, quien ha resaltado que "la provincia cuenta hoy con 121.966 empresas, 12.218 más que en 2018; 121.162 autónomos, 11.519 más, y 835.765 afiliados a la Seguridad Social, sumando 204.571 nuevos cotizantes".

En este sentido, Sánchez ha recordado que "Sevilla crece porque ha recuperado la confianza, con un tejido empresarial que cada vez mira más al exterior, tal como demuestran los 9.074 millones movilizados en exportaciones en 2025, un 29,4% más".

Ambos han hecho hincapié en la transformación llevada a cabo en el campo de la salud en Sevilla y provincia, aumentando el número de profesionales -unos 4.700 más, hasta sumar un total de 28.447, que también han ganado en condiciones y estabilidad-, y mejorando las infraestructuras sanitarias, tras multiplicar por cuatro las inversiones realizadas en esta materia en la etapa anterior con más de 171 millones de euros.

En esta línea, han destacado los trabajos que se están realizando en el Hospital Cartuja Macarena, los que están en ejecución en los centros de salud Nuestra Señora de los Dolores en la barriada sevillana del Cerro del Águila o en el municipio de El Cuervo, así como la próxima construcción de uno nuevo en Santiponce.

También está en marcha la contratación del Centro de Protonterapia de Sevilla, que sumará a la sanidad pública uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica con una inversión de 20,8 millones de euros, financiados con Fondos Feder.

Dicho servicio se ubicará en el complejo del Hospital Muñoz Cariñanos, rehabilitado y puesto en marcha tras 15 años de abandono y una inversión de 74 millones de euros.

Asimismo, en este plazo, se ha abierto la UCI del Hospital de la Merced de Osuna, el Área de Especialidades de Alta Resolución de los Alcores, el centro de salud de Pruna y las ampliaciones del Hospital de San Lázaro y del centro de salud Virgen de África de Sevilla, así como las reformas en los hospitales Virgen del Rocío, Macarena y Valme y del centro de salud de El Saucejo, en otros.

MOVILIDAD Y VIVIENDA

Por otro lado, Ricardo Sánchez ha repasado las inversiones realizadas en materia de transporte en la provincia de Sevilla, "con las líneas 2 y 3 del Metro como ejemplo de la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la movilidad de los sevillanos".

A este respecto, ha subrayado "ya hay tres tramos en ejecución que abarcan el 63% del trazado Norte de la Línea 3, al tiempo que se redacta el proyecto del trazado Sur. También hemos reactivado el proyecto de la Línea 2 con la adjudicación del estudio de alternativas".

Entre otros avances, el delegado de la Junta en Sevilla ha enumerado "el soterramiento del tramo de la autovía de Utrera (A-376) a su paso por Montequinto, el desdoble de la A-392 Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas, finalizado con un presupuesto de 28,7 millones, o la variante de la ronda urbana Sur de Mairena del Aljaraje, ya concluida con un presupuesto de 7,5 millones, mientras ya se han iniciado los trabajos de la Pasarela de Mairena del Alcor".

En paralelo, Sánchez ha reseñado que "la Junta de Andalucía ha impulsado en la provincia de Sevilla desde 2019 cerca de 6.000 viviendas, de las cuales 3.300 cuentan con financiación directa de la Junta por valor de 150 millones de euros".

"El Ejecutivo de Juanma Moreno ha impulsado seis veces más viviendas en Sevilla que los gobiernos socialistas entre 2012 y 2018, que apenas llegaron a las 1.000 viviendas protegidas", ha afirmado.

EDUCACIÓN

Por su parte, Patricia del Pozo ha señalado que "desde 2019 se han finalizado en la provincia de Sevilla un total de 435 obras en centros educativos con un presupuesto superior a los 122 millones de euros. De ellos, se ha destinado más de 51 millones a la construcción de 12 nuevos centros educativos públicos: ocho centros de Infantil y Primaria (CEIP), tres institutos de Educación Secundaria (IES) y un centro público integrado de formación profesional (Cpifp)".

En esta línea, Del Pozo ha subrayado que, gracias al empuje del Gobierno de Juanma Moreno, "la provincia de Sevilla cuenta con un centro pionero en Andalucía, referente en España, como el Centro Integrado de FP La Rinconada, Centro de Referencia Aeroespacial, que ofrece nuevas oportunidades a los jóvenes andaluces en el campo de la tecnología y la innovación y que supone la mayor inversión en infraestructuras educativas de los últimos años en la comunidad autónoma con cerca de 14 Meuro".

Asimismo, ha señalado que están en ejecución (en construcción o contratadas) un total de 12 actuaciones por un presupuesto de unos 8,4 millones de euros, mientras que la plantilla de profesorado destinada a necesidades educativas especiales de la provincia crece un 36% desde 2018.

MÁS CULTURA, MÁS DEPORTE

Por otra parte, la consejera ha subrayado los logros en materia de Cultura y Patrimonio, con la culminación de la rehabilitación de las Reales Atarazanas de Sevilla, tras una inversión de 20 millones de euros que han revitalizado un monumento que llevaba más de tres décadas de abandono.

Asimismo, ha destacado los trabajos en marcha en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, y la próxima apertura del Pabellón del Siglo XV como ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Del Pozo, que ha insistido en los avances para lograr la declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco para el conjunto arqueológico de Itálica, ha resaltado que "hemos dado un impulso a la conservación del patrimonio cultural de carácter religioso, histórico al Arte Sacro, convirtiendo a Andalucía en la primera comunidad autónoma de España en activar líneas de apoyo para el arte sacro, con tres convocatorias ya resueltas por un importe global cercano a los 5,5 millones de euros".

En otro orden de cosas, el delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez, ha afirmado que "Sevilla ha alcanzado un nuevo máximo histórico en atención a la dependencia. A cierre de 2025, la provincia cuenta con 102.340 prestaciones activas y u total de 66.249 personas beneficiarias. Asimismo, se ha reducido el tiempo medio de demora para la valoración de menores con discapacidad en un 44,7%, pasando el tiempo medio de espera de 15 a 2 meses".

También Sánchez se ha referido a las inversiones en infraestructuras hídricas de la provincia de Sevilla, tanto de abastecimiento como de depuración de aguas residuales, que suman los 325,7 millones de euros. La Junta ha entregado ya en la provincia 17 nuevas infraestructuras hídricas.

De igual modo, se avanza en la Ciudad de la Justicia de Sevilla, con una inversión total prevista, incluyendo los 70 millones de euros de la compra del complejo y dos solares anexo y la construcción del nuevo edificio, que ronda los 250 millones de euros para "dotar a los profesionales y ciudadanos de Sevilla del espacio definitivo que necesita el mayor partido judicial de Andalucía".