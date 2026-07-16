Andalucía respeta la sentencia de la Ley de Amnistía sobre "cuestiones técnicas" que "no avalan la constitucionalidad"

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, atiende a los medios tras la constitución de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa. A 16 de julio de 2026 en Sevilla (A - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha expresado este jueves el respeto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando la Ley de Amnistía, pero ha considerado que "no es un cheque en blanco a la amnistía, sino que se trata de un fallo sobre algunas cuestiones técnicas y que no avalan la constitucionalidad de la ley".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha manifestado que ahora el proceso tiene que seguir, "pero en cualquier caso, el fondo no ha variado, y nos parece inaceptable que se cambie impunidad judicial por poder político".

"Nos parece moralmente inaceptable que el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) conceda amnistía a sus socios a cambio de votos", según Carolina España, quien ha apuntado que, en cualquier caso, "habrá que esperar a ver cómo continúa todo el proceso porque es un fallo sobre una parte técnica del total".