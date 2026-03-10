Junta y SAFA Écija (Sevilla) premian a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria por "buscar soluciones emprendedoras"

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Javier González, ha participado en el acto de entrega de los Premios de Emprendimiento SAFA Écija (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Javier González, ha participado en el acto de entrega de los Premios de Emprendimiento SAFA Écija, impulsados por el centro docente Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor, con la colaboración de Andalucía Emprende, para "dar a conocer y reconocer el espíritu emprendedor, la creatividad y la capacidad de observación del alumnado".

Según una nota remitida por la Junta, más de un centenar de estudiantes, desde Infantil hasta ESO, han participado en esta edición, que ha contado con los concursos 'Cuéntame un emprende-cuento', 'Inventa y emprende' y 'Cómic Canvas', diseñados en el marco de esta iniciativa para cada etapa educativa, con el objetivo de que el alumnado aprenda a detectar problemas reales y a proponer soluciones innovadoras mediante prototipos, narrativas y diseños visuales.

Los primeros premios han recaído en María Ortiz Núñez, de Infantil, autora del audiocuento 'Heroína del corazón'; Samuel Torres González, de Primaria, creador de unas gafas virtuales conectadas al cerebro para que las personas ciegas puedan recrear su entorno; y Mar Agúndez Muñoz, de ESO, que presentó unas pulseras con peso destinadas a ayudar a personas con neuropatías a recuperar la sensación en sus extremidades.

Tres propuestas que, en palabras de González, "muestran una sorprendente capacidad para observar su entorno y plantear soluciones innovadoras".

Además de los tres premios principales, el alto nivel de los trabajos presentados ha llevado al jurado a conceder 17 accésits adicionales, lo que, a juicio de González, "refleja el talento y la creatividad de las nuevas generaciones, que vienen empujando fuerte y que tienen el futuro en sus manos, y vuelve a situar a SAFA Écija como un referente en cultura emprendedora escolar".

El director general, que ha participado en la entrega de premios y ha clausurado la gala, ha felicitado al alumnado por su creatividad y su trabajo. "Habéis demostrado vuestra capacidad para innovar, esfuerzo y ganas, factores determinantes para el éxito de cualquier proyecto", ha señalado.

También ha destacado el papel del profesorado, recordando que "el emprendimiento no es sólo crear una empresa; es aprender a trabajar en equipo, a comunicar ideas, a organizarse, a liderar y a escuchar".

Asimismo, ha incidido en la importancia de fomentar la cultura emprendedora desde edades tempranas y de acercar la universidad a los centros educativos para que haya "referentes que permitan soñar en grande".

En este sentido, ha destacado el papel del Centro Andaluz de Emprendimiento de Écija, que cuenta con dos sedes y un equipo de ocho profesionales, y que sólo en lo que va de 2026 ha impulsado la creación de 32 empresas y 32 empleos, superando las 500 empresas y los 600 empleos generados en los últimos cuatro años.

El director general ha cerrado su intervención animando al alumnado a seguir desarrollando su creatividad y su capacidad de iniciativa. "Seguid soñando, creando y creyendo en vuestras ideas porque lo que hacéis hoy puede cambiar el mañana", ha concluido.

El acto ha reunido a representantes del Ayuntamiento de Écija, del Patronato SAFA, del Círculo Empresarial Desarrollo de Écija y de empresas colaboradoras, como Persán o el Grupo Marín, junto a Andalucía Emprende, que participa desde los inicios en esta iniciativa, apoyando la formación emprendedora y colaborando en los jurados.