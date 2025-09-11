La Junta y Salud Mental Andalucía presentan la 7ª Carrera de Color, que tendrá lugar el día 20 en el Alamillo de Sevilla

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el portavoz y tesorero de la Federación Salud Mental Andalucía, Francisco Javier Moreno, han presentado la 7ª Carrera del Color, que se celebrará en el Parque del Alamillo el próximo sábado 20 de septiembre enmarcada en los actos de conmemoración organizados para el Día Mundial de la Salud Mental por la Federación Salud Mental Andalucía.

Según una nota emitida por la Junta, el delegado ha destacado "los valores de respeto y solidaridad" del evento, al tiempo que ha apostillado que se ha consolidado en el calendario deportivo y social de la provincia.

Además, ha puesto en valor la labor realizada por los miembros que conforman la Federación Salud Mental Andalucía en aras de conseguir "una sociedad más justa y avanzada donde todas las personas tengan la capacidad de desarrollar su potencial y alcanzar sus metas".

Por su parte, el portavoz y tesorero de la Federación Salud Mental Andalucía, Francisco Javier Moreno, ha indicado que "este año el cartel lo dice todo sin necesidad de muchas palabras", dado que muestra a varias generaciones juntas "compartiendo risas, abrazos y toneladas de color".

El formulario de inscripción está disponible de forma online online en la web CorredoresPopulares.es. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 17 de septiembre a las 22:00 horas.

El precio de la inscripción es de 8 euros para menores de 10 años y de 15 euros para participantes mayores de 10 años.

El evento comenzará a las 11,00 horas con Zumba Family Kids, una sesión de zumba para toda la familia, seguida a las 11.30 horas de una clase abierta de Zumba para todos los públicos. A las 12,00 horas se dará la salida de la VII Carrera de Color de la Salud Mental, no competitiva y abierta a todas las edades.

Por su parte, a las 13,30 horas llegará el turno del Conga Cross, para moverse al ritmo de la conga, y a las 14,00 horas se realizará una sesión de Vinyasa Yoga para estirar y relajar el cuerpo. Finalmente, de 15,00 a 16,00 horas se celebrará la Gymkana de Pruebas Deportivas Infantiles, con actividades en equipo para niños y niñas de todas las edades, desde 0 años acompañados de un adulto.