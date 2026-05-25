La Junta y el sector de la defensa se alían para reforzar el papel de la industria andaluza

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, en una reunión con los clústeres de Aeroespacial, Ferroviario, Marítimo, Logística y Tedae en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, ha presidido este lunes una reunión con los cuatro clústeres que representan a sectores estratégicos en materia de defensa: Andalucía Aeroespace, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, el Railway Innovation Hub y Andalucía Logistics, para conocer los detalles de la alianza estratégica que están impulsando y que contará con la colaboración de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), que integra a industrias tecnológicas españolas con presencia en estos tres ámbitos de actividad.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, "la creación de esta alianza intersectorial es una oportunidad extraordinaria para reforzar la cadena de valor del sector, uniendo en un entorno de colaboración público-privada a los principales clústeres, a la Consejería de Industria, Energía y Minas y a Tedae", ha valorado Paradela, que ha incidido en la contribución de esta asociación como nexo de referencia con el Ministerio de Defensa y los organismos europeos, que "va a ser esencial para el éxito de esta iniciativa".

Asimismo, el consejero en funciones ha destacado el propósito de reforzar el ecosistema industrial andaluz vinculado al sector de la defensa, integrando capacidades aeroespaciales, navales, ferroviarias y logísticas. "Hablamos de un ecosistema que engloba a 315 asociados y que está llamado a ser el nodo estratégico del Sur de Europa", con el que se pretende que las empresas andaluzas avancen en competitividad, internacionalización, desarrollo tecnológico dual y atracción y retención de talento.

En este sentido, el consejero en funciones ha explicado que "los cuatro clústeres han decidido unir sus capacidades para que la industria andaluza sea más fuerte en un momento en el que la defensa se ha convertido en una prioridad geopolítica y presupuestaria para todos los gobiernos de la Unión Europea, lo que permitirá a la industria andaluza tener acceso y un papel más fuerte, por ejemplo, a la hora de participar en programas nacionales de industria, pero también en programas europeos e incluso en programas liderados por la OTAN".

Además, ha indicado que "Europa necesita invertir más en defensa. El camino es estrechar la colaboración y potenciar las propias capacidades industriales, y a ese objetivo responde esta alianza". No obstante, "como Gobierno regional, nuestro compromiso, además, es seguir fomentando sinergias reales y facilitar el acceso de nuestras empresas a los grandes programas europeos", ha reseñado.

En esta línea, Paradela ha incidido en los instrumentos que desde la Junta de Andalucía se vienen desplegando e implementando para respaldar al sector de la seguridad y la defensa, en el que se engloban industrias tan relevantes para Andalucía como la aeroespacial, naval o logística.

Así, ha destacado la disponibilidad de 150 millones de euros en Incentivos Complementarios a los Incentivos Económicos Regionales (IER) para atraer y consolidar grandes proyectos industriales, 47 millones del fondo europeo de Transición Justa para la industria logística, naval y de aviación sostenible, y 31 millones para el desarrollo de sistemas satelitales y drones 100% andaluces.

Al hilo, el responsable de Industria en funciones ha indicado que la UE se encuentra ante la obligación de redefinir su seguridad ante el contexto geopolítico. "El cambio de paradigma en la relación con EE.UU, la guerra en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio exigen una transformación profunda de la política europea de defensa y, en consecuencia, un compromiso firme para elevar la inversión".

Por tanto, "Andalucía no es ajena a este escenario. Somos plenamente conscientes de los retos, pero también de las inmensas oportunidades que se abren para nuestra región, que se está posicionando como actor clave en el futuro de la industria de defensa española y europea", ha subrayado.

Concretamente, el sector de la defensa en Andalucía factura 3.421 millones de euros anuales (el 19% del total nacional) y genera cerca de 35.000 empleos directos e indirectos, según los últimos datos disponibles. Unas cifras que "nos consolidan como la segunda potencia industrial de defensa en España y que son el resultado del dinamismo de nuestro tejido empresarial y de las fortalezas únicas que reúne Andalucía y que nos proyectan como eje estratégico del flanco sur europeo".

Entre sus capacidades, el consejero en funciones ha precisado que Andalucía reúne "activos industriales de primer nivel en los sectores aeroespacial, naval y de logística avanzada; aquí conviven grandes empresas tractoras con pymes que asumen el reto de ganar tamaño para competir con garantías en el mercado europeo". Además, dispone de centros de investigación e infraestructuras militares de vanguardia como el CEUS, el Catec, el Cetedex, la Agencia Espacial Española y la Base Logística del Ejército de Tierra.

Por último, a ello se unirá el centro de conversión del avión A330 que Airbus acaba de anunciar que abrirá a finales de 2027 en su planta sevillana de San Pablo para "satisfacer el incremento de la demanda global de aviones cisterna".