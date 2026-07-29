La Junta y Sindicato Médico Andaluz firman un acuerdo para mejorar las condiciones de los profesionales

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (i), firma un acuerdo con el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda (d). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, han firmado este miércoles 29 en Sevilla un acuerdo para la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del sistema sanitario público de Andalucía. Una hoja de ruta, ha dicho Sanz, que representa una "respuesta propia de Andalucía a las principales reivindicaciones del colectivo médico que están dentro de nuestras competencias".

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, "es un acuerdo realista y ambicioso para mejorar las condiciones profesionales, reconocer el esfuerzo de nuestros médicos y facultativos, atraer y fidelizar talento y reforzar la calidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público", ha indicado.

Durante la presentación del acuerdo, el vicepresidente del Gobierno andaluz ha asegurado que este acuerdo, que se desarrollará en esta legislatura, "arranca una nueva etapa que da continuidad a esa senda de diálogo, escucha y colaboración permanente que venimos impulsando desde el Gobierno de Andalucía". En este sentido, ha afirmado que "el personal médico y facultativo es una pieza clave en nuestro sistema público de salud".

Por su parte, Rafael Ojeda ha recalcado que "este es un buen acuerdo y hubiera sido un error no suscribirlo, entre otras cosas porque representa una oportunidad de avanzar a través del diálogo en la relación entre nuestro colectivo y la Consejería, y de este modo mejorar la situación de la sanidad pública, y así mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los andaluces, que es el objetivo último de lo que hacemos".

Para el vicepresidente primero, el pacto incluye "medidas de calado y concretas y que van a suponer un impacto organizativo, normativo y presupuestario sin precedentes en nuestro sistema público de salud". Al respecto, ha detallado que el acuerdo incorpora medidas como la reforma del modelo de guardia y jornada complementaria para implantar la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia y un modelo de atención a las urgencias y emergencias alternativo "que no esté basado exclusivamente en un modelo de guardias obligatorias".

También incluye un cambio en el modelo retributivo del personal médico y facultativo para reforzar el peso de las percepciones de carácter fijo o la incorporación de una Productividad fija para los médicos de Primaria de pago semestral para armonizar la paga adicional.

Además, se recupera también la regulación de la reducción de jornada por interés personal como una medida destinada a "favorecer una mayor flexibilidad y conciliación". Con este fin, se establecerá una implantación progresiva que permita ampliar el alcance de esta modalidad hasta alcanzar un máximo del 50 por ciento de reducción de jornada en el plazo de un año, "garantizando su aplicación de forma ordenada y conforme a las necesidades organizativas y de prestación del servicio".

Otros de los "grandes avances" que supondrá el desarrollo de esta hoja de ruta son "la incorporación de una gratificación económica específica para los profesionales en puestos de difícil cobertura y la implantación de un complemento retributivo específico de carácter mensual para la actividad de tutorización de los residentes".

Así, la equiparación de las retribuciones fijas de los Médicos del Trabajo con las del resto de Facultativos Especialistas de Área del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la revisión del decreto regulador del Cuerpo A.1.4 --farmacéuticos y veterinarios--, con el objetivo "de adecuarlo a las necesidades actuales de su función son otras de las demandas históricas a las que da respuesta este acuerdo".

En coherencia con este marco de diálogo, ambas partes se comprometen a desarrollar el Acuerdo "desde la buena fe y la corresponsabilidad", evitando la convocatoria de movilizaciones de ámbito autonómico "mientras se avance en el cumplimiento de las medidas pactadas de forma satisfactoria para ambas partes".

Asimismo, el SMA se compromete a que cualquier actuación futura derivada del conflicto nacional con el Ministerio de Sanidad preserve el contenido del Acuerdo y se desarrolle "de manera que no repercuta negativamente en la asistencia sanitaria a la población andaluza, mientras se desarrollen las medidas del acuerdo".

De este modo, el documento firmado por la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico Andaluz contempla la aplicación de medidas para "reforzar la conciliación, la igualdad y la protección retributiva en situaciones de maternidad, embarazo, nacimiento, cuidado de mayores dependientes, lactancia y contingencias profesionales", evitando que el ejercicio de estos derechos "produzca pérdidas económicas".

Como ha explicado el titular de Sanidad, este acuerdo "nos permite ordenar prioridades, realizar los análisis previos necesarios y promover la implantación gradual de las medidas, garantizando su viabilidad, la adecuada cobertura asistencial y la sostenibilidad del sistema". Un calendario de actuaciones que, ha dicho, "abordaremos desde la colaboración, el compromiso compartido y el diálogo constante".

Para este fin, el Gobierno andaluz ha anunciado que se creará una Comisión de Seguimiento, con participación de ambas partes, en las que se evaluará periódicamente el grado de ejecución de los compromisos asumidos y en la que se podrán proponer las adaptaciones o ajustes o mejoras que resulten necesarios.

En suma, el vicepresidente ha mostrado, por último, su reconocimiento al Sindicato Médico Andaluz por su "voluntad para emprender junto al Gobierno andaluz un camino fundamental para reforzar la confianza en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, situando a los médicos en el centro y consolidando un modelo sanitario más sólido, atractivo y sostenible".