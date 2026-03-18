La Junta subraya el rol "clave" de los instaladores en Andalucía, con más de 15.000 empresas

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, en la inauguración del II Congreso-Feria de los Instaladores de Andalucía, Fadia 2026, en Fibes (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, ha participado este miércoles en la inauguración del segundo Congreso-Feria de los Instaladores de Andalucía, Fadia 2026, que se celebra este miércoles y jueves en Fibes, en el que ha destacado el papel "clave" que desempeña este colectivo profesional en ámbitos tan relevantes como la seguridad industrial y la transición energética en Andalucía.

Según ha informado la Junta en una nota, Sánchez, que ha estado acompañado de la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, del delegado territorial de la Consejería en Sevilla, Antonio Ramírez, y del presidente de la Federación de Asociaciones de Instaladores de Andalucía, Ángel Noguera, ha puesto de relieve que "desde 2023 se han incrementado en más de un 20% el número de empresas instaladoras y mantenedoras en los Reglamentos de seguridad, superando al cierre de 2025 las 15.000 empresas, en concreto, alcanzando las 15.382", ha precisado.

En este sentido, el representante del Gobierno andaluz ha incidido en que estos profesionales juegan un rol muy relevante en el despliegue del autoconsumo en hogares y empresas, en los certificados de ahorro energético (CAE) y en los programas de incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía, pero no solo como "colaboradores imprescindibles" para la Administración autonómica, sino que también ha recordado que hay ayudas de las que se pueden beneficiar directamente.

En este sentido, Cristóbal Sánchez ha señalado que a partir del 15 de abril se abre el plazo para solicitar ayudas directas de 3.000 euros en el marco del Plan Renove para profesionales autónomos. Esta ayuda, específica para el colectivo autónomo, está vinculada a la adquisición de un vehículo eficiente no eléctrico, siempre que se achatarre otro de más de diez años de antigüedad con la ITV vigente.

De este modo, el viceconsejero ha explicado que "los incentivos en los últimos años se han destinado a la promoción del vehículo electrificado, sin duda una tecnología de futuro que continúa avanzando, pero que hoy día no se adapta por completo a las necesidades de todos los usuarios, como puede ser el caso de los autónomos".

Por esa razón, "desde la Junta de Andalucía queremos avanzar en la renovación de una flota envejecida abriendo los incentivos a otras tecnologías que también contribuyen a la reducción de emisiones de CO 2". A través de este plan, que contará con un presupuesto inicial de cinco millones de euros y será gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, se financiará la compra de turismos (M1) y furgonetas (N1 con masa máxima de hasta 3.500 kg), con un nivel de emisiones iguales o inferiores a 120 g CO2/km y un precio de hasta de 35.000 euros (IVA no incluido).

Por otra parte, Sánchez se ha referido a algunos de los desafíos que tienen que abordar los instaladores y que "tienen que ver con la digitalización y con la Formación Profesional, ya que una de cada cuatro plazas STEM de FP se dirigen a instaladores", ha señalado. El viceconsejero ha reafirmado el compromiso institucional del Gobierno andaluz con el fortalecimiento del sector instalador andaluz y ha señalado que Fadia 2026 está "plenamente alineado con los objetivos estratégicos de modernización industrial, descarbonización y digitalización de la comunidad autónoma".

A su juicio, "reforzar la capacitación técnica y la competitividad empresarial del instalador es una prioridad compartida entre la Administración y el sector".

II CONGRESO-FERIA FADIA 2026

Durante este miércoles y jueves, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acoge esta cita que reunirá a más de 2.000 profesionales y medio centenar de empresas expositoras, consolidándose como un punto de encuentro clave entre administración, empresas, asociaciones y profesionales, que sitúa al instalador como agente clave de la transición energética y del desarrollo económico de Andalucía.

El Congreso se articulará en torno a cuatro grandes ejes estratégicos: digitalización, Inteligencia Artificial y ciberseguridad aplicadas a las instalaciones; energía inteligente, autoconsumo, comunidades energéticas y descarbonización; adaptación al nuevo marco normativo 2026 y profesionalización empresarial; y formación, talento, relevo generacional e integración social.

Por último, el Congreso-Feria aspira no solo a ser un escaparate comercial, sino un espacio de "reflexión, posicionamiento institucional y generación de oportunidades" para un sector que impulsa "innovación, empleo cualificado y competitividad industrial" en la comunidad autónoma.