La Junta trabaja junto a los agentes sociales para que la Estrategia de Agroindustria "esté lista cuanto antes"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la Mesa de Diálogo Social. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha presidido este lunes junto con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, la Mesa de Diálogo Social, en la que han avanzado a los agentes sociales y económicos implicados el estado de la primera Estrategia de la Agroindustria andaluza, que "se espera que esté lista cuanto antes".

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha explicado que "desde la administración se está trabajando para incluir la mayor parte de las aportaciones de los agentes sociales y económicos para enriquecer una estrategia pionera que tiene como objetivo mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria en Andalucía".

En este sentido, ha agradecido la labor de todos los equipos técnicos implicados y ha reiterado "la importancia y el interés de la administración en seguir avanzando y concertando dicho documento con los agentes implicados".

En junio de 2024 se elaboró un primer borrador de la estrategia con una descripción de los principales datos del sector. En ella se expone la dimensión de la agroindustria andaluza a través del número de industrias, el valor de su producción, su valor añadido bruto, su productividad y la distribución territorial de las industrias.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha incidido en que la estrategia "persigue mejorar la competitividad del sector agroindustrial y contribuir a reforzar el motor de riqueza y de empleo de calidad que ya representa en Andalucía". Una hoja de ruta que, además, "contempla la doble transición, energética y digital, que resulta clave para el crecimiento de la industria agroalimentaria andaluza".

En este sentido, Paradela, que ha puesto en valor el trabajo conjunto con agentes económicos y sociales, ha reseñado que la Estrategia se encuentra "perfectamente alineada" con la política industrial andaluza y que existen "grandes sinergias entre la industria agroalimentaria y las energías renovables, como por ejemplo a través de la apuesta por la agrivoltaica o las instalaciones de autoconsumo para mejorar la eficiencia energética y reducir la factura energética".

De otro lado, el consejero de Agricultura se ha referido a las negociaciones que se están llevando a cabo por parte de la Comisión Europea sobre la Política Agraria Común (PAC) post 2027.

"Desde Andalucía siempre se ha defendido una PAC fuerte, realista e independiente de otros fondos, que tenga en cuenta la realidad productiva de Andalucía y en torno a dos pilares, el segundo de ellos propuesto por las regiones, quienes han demostrado sobradamente que son capaces de ejecutar en tiempo y forma los fondos europeos para mejorar la vida de los agricultores y ganaderos", ha sostenido.

Sin embargo, desde noviembre, la Comisión Europea ha lanzado dos nuevas propuestas que cambian --a priori-- la posición inicial cuando fue presentado el borrador de la propuesta del marco financiero plurianual para 2028-2034 el pasado mes de julio.

"NO ES PARTE DE LA SOLUCIÓN"

Ante estas propuestas, Fernández-Pacheco ha valorado que de forma paulatina, la Comisión haya cambiado de posición, pero considera que las propuestas "no son claras ni forman parte de la solución porque no aumentan el presupuesto de la PAC, realmente son fondos que pertenecen a otras políticas y, además, es de carácter voluntario para los Estados Miembros".

Al respecto, el titular del ramo agrario ha reiterado que "el partido no ha hecho más que empezar y desde Andalucía seguiremos vigilantes a los siguientes acontecimientos para que el sector agroalimentario siga siendo pujante y competitivo en los mercados internacionales".