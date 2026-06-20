Junta valora unas oposiciones a docentes "muy esperadas" y garantiza que se van a "seguir convocando" más

La consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, este sábado, durante una visita el Centro de coordinación de las oposiciones docentes, en Sevilla - ESTHER LOBATO-EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha valorado este sábado la celebración de unas oposiciones a docentes "muy esperadas" y ha garantizado que se va a "seguir convocando" más.

Este sábado 20 de junio comienzan en Andalucía las oposiciones para acceder a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional con un total de 21.366 aspirantes. Para el buen desarrollo de las oposiciones, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido 323 tribunales integrados por 1.615 funcionarios de carrera.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, de tal manera que de forma conjunta totalizan 5.047 puestos de 66 especialidades, según la información recogida por la Junta en una nota de prensa.

Durante una visita el Centro de coordinación de las oposiciones docentes, en Sevilla, Castillo ha destacado que son "unas oposiciones que siempre son muy esperadas, en las que esperamos que todo aquel que ha estudiado obtenga plaza", y quien no la consiga en esta ocasión, tendrá otras oportunidades porque se van a "seguir convocando oposiciones" en la comunidad.

Ha destacado que en cada convocatoria de oposiciones se van "mejoramos más los sistemas informáticos y cada vez estamos más conectados y tenemos más información en tiempo real".

Castillo ha explicado que este año, aproximadamente 4.401 plazas, son para secundaria y formación profesional; unas 200 plazas son para las especialidades de música y arte escénica, y 440 plazas para especialistas de formación profesional, que son los que no van vinculados a titulaciones universitarias, que también tienen su propio proceso de selección.

En cuanto a los controles para detectar posibles dispositivos electrónicos que lleve algún aspirante, ha indicado que "estamos hablando de adultos, personas responsables", de manera que confía en que "nadie esté intentando hacer trampa". "Los miembros de los tribunales están pendientes y estamos intentando que no haya trampa en ningún sitio", ha apuntado.

Ha garantizado que la Junta, cada año, va a sacar las plazas que sean necesarias para cubrir las jubilaciones que se vayan produciendo o los cambios de comunidad autónoma.