Lebrija acogerá el III Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia de Sevilla

Presentación del III Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lebrija (Sevilla) será la sede del III Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia. El evento se celebrará el 29 y 30 de noviembre bajo el lema 'Diversidad adolescente'. La cita está impulsada por la Junta con motivo del Día Mundial de la Infancia.

Según una nota remitida por el ejecutivo andaluz, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, ha presentado este lunes, junto al alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, y el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, José María Sánchez, el cartel del Encuentro, que reunirá a cerca de un centenar de jóvenes provenientes de los municipios de Camas, Dos Hermanas, El Cuervo, Lebrija, Écija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y La Rinconada.

Al acto de presentación también han asistido la segunda teniente de alcalde y delegada de Bienestar Social y Dependencia, Consumo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lebrija, Teresa Serrano, la delegada de Infancia, Educación y Formación, Paula García; el concejal delegado de Juventud, Comunicación y Recursos Humanos, Juan Antonio Romeros, miembros del Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta de Andalucía, así como los técnicos de los ocho municipios que participan en el encuentro quienes recibirán una jornada de formación sobre diversidad a cargo de la Asociación Triángulo.

Por su parte, María Luisa Cava ha resaltado la importancia de "fomentar espacios de participación" en el marco de las políticas municipales. "Con iniciativas como esta queremos que los jóvenes se sientan verdaderos agentes del cambio en su municipio, comprendiendo que su voz importa y que pueden contribuir a construir una sociedad más inclusiva y participativa", ha destacado.

Asimismo, la delegada ha puesto en valor el trabajo conjunto de la Junta de Andalucía con las entidades locales de la provincia en materia de menores y adolescentes para "garantizar y promover sus derechos fundamentales" y ha puesto como ejemplo el programa Nayfa que facilita el desarrollo de medidas preventivas para niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad o conflictividad en el ámbito familiar y local.

Los niños miembros de los Consejos Locales han sido los encargados tanto de elegir la temática del encuentro como del diseño del cartel.