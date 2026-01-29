La Ley andaluza para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación supera su debate de totalidad

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa), que pretende "impulsar la ciencia como motor estratégico de desarrollo económico, social y territorial de la comunidad", ha superado este jueves, 29 de enero, el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, que ha rechazado, con los votos del PP-A y Vox, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista.

De esta manera, el texto seguirá su tramitación en comisión parlamentaria hasta la aprobación definitiva por el Pleno, algo que podría suceder durante la próxima primavera.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha expuesto el contenido del proyecto de ley ante un Pleno del Parlamento de carácter extraordinario por celebrarse en un mes inhábil para la actividad parlamentaria como enero.

Ha defendido que dicho texto normativo es el resultado de una política pública ideada para "transformar Andalucía desde el conocimiento, la innovación y el talento", así como ha puesto el acento en la apuesta que hace la norma por la "excelencia científica".

De acuerdo con el documento, se crea el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), con una doble estructura que se asienta, por un lado, sobre el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), que reconocerá y atraerá talento investigador de prestigio. Y por otro, sobre las denominadas Unidades de Excelencia de Andalucía, que distinguirán a los grupos y centros de investigación más competitivos y con mayor impacto.

Además, la Ley Activa reconoce la figura del personal tecnólogo, "fundamental para trasladar los resultados de la investigación al tejido productivo", según ha afirmado Gómez Villamandos, quien ha valorado que "se pasa de un sistema que retiene como puede a un sistema que reconoce, atrae y cuida el talento, sin dejar a nadie atrás y garantizando igualdad de oportunidades".

GOBERNANZA Y COORDINACIÓN

Por otro lado, el consejero ha defendido que la ley supone un "salto cualitativo" al avanzar hacia "una gobernanza clara, compartida y liderada políticamente, capaz de alinear toda la acción pública en materia de ciencia, tecnología e innovación".

Para hacerlo posible, ha desgranado los diferentes instrumentos que se configuran, entre los que se encuentra la Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación, que estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía y que coordinará todas las políticas de ciencia y tecnología del Ejecutivo autonómico.

También ha hecho alusión al Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación, órgano consultivo de reflexión y asesoramiento y donde estarán representados los principales agentes del sistema; y al Comité para la Integridad Científica de Andalucía, que velará por las buenas prácticas y la ética en la investigación.

Otro aspecto que ha querido subrayar Gómez Villamandos es la autonomía universitaria en la planificación estratégica de la investigación, en la que se respetará la "singularidad" de cada institución académica.

RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Por primera vez, la ley andaluza de ciencia incorpora de manera expresa el Sistema de Investigación e Innovación en Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con lo que se reconoce la labor de las fundaciones de investigación biomédica, de los institutos de investigación sanitaria y de los centros temáticos como Genyo.

Asimismo, el documento crea una figura pionera en España: la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Parlamento de Andalucía, cuyo objetivo es "que la evidencia científica esté presente en la toma de decisiones legislativas".

La nueva normativa persigue converger hacia los niveles de inversión en I+D+I de la zona euro e introduce instrumentos para atraer inversión privada, regulando el patrocinio y el mecenazgo científico.

Con esa finalidad se configura el Consejo del Mecenazgo en I+D+I, que fomentará la colaboración entre el sector público y las empresas para financiar proyectos estratégicos, "teniendo en cuenta que una ciencia fuerte necesita un compromiso público sólido, pero también un ecosistema capaz de movilizar a la sociedad y al sector privado en torno al conocimiento", ha señalado el consejero.

De igual modo, la Ley Activa dedica un título completo a la transferencia del conocimiento para que el conocimiento generado en las universidades y centros de investigación se convierta en "innovación útil para las empresas y la sociedad".

El nuevo marco impulsa, igualmente, la Compra Pública de Innovación (CPI), la ciencia abierta y la divulgación científica, y refuerza los instrumentos de conexión entre ciencia y empresa: los centros tecnológicos, los clústeres de innovación, los parques científicos y tecnológicos y las alianzas público-privadas. Además, incorpora, por primera vez, las unidades de innovación conjunta entre empresas y agentes del conocimiento como estructuras para el fomento de la innovación abierta.

Al mismo tiempo, favorece la I+D+I empresarial dando naturaleza de agente del conocimiento a las unidades de investigación e innovación del sector productivo, así como promueve la internacionalización de la ciencia andaluza, de forma que fomenta la participación en proyectos europeos y la conexión con el Espacio Europeo de Investigación. Asimismo, establece programas para atraer talento internacional y facilitar el retorno del andaluz que desarrolla su labor en el exterior.

EL PSOE-A DEFIENDE SU ENMIENDA DE TOTALIDAD

Tras el consejero ha intervenido en el debate el parlamentario socialista Antonio Ruiz para defender la enmienda de totalidad que el PSOE-A ha presentado a este proyecto de ley al entender que es "un texto incompleto, insuficiente y alejado de las necesidades reales del Sistema Andaluz del Conocimiento, así como del marco jurídico estatal vigente".

Para el PSOE-A, "la lectura detallada del proyecto normativo y de la documentación obrante en el expediente pone de manifiesto que la iniciativa no se ajusta ni a los principios de buena regulación exigidos por la Ley 39/2015", del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "ni a las exigencias derivadas de la profunda reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación realizada mediante la Ley 17/2022, cuyo contenido es ignorado, minimizado o implementado de forma deficiente".

En el turno de intervenciones de los grupos que no han presentado enmienda de totalidad, el diputado de Vox José María Ortells ha manifestado que el proyecto de ley "tiene objetivos que sobre el papel son muy razonables", pero ha advertido del riesgo de que todo quede "en intenciones", por lo que ha comprometido la labor de su grupo durante la tramitación parlamentaria para que la ley sea "útil", y ello tras criticar además "el despliegue de nuevos organismos" que contempla.

La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha saludado que desde la Junta "se quiera formular una nueva Ley de la Ciencia", pero ha expresado su preocupación, "una vez más", por "las prisas" con las que el Gobierno del PP-A pretende aprobar una norma "muy importante" como ésta, que requiere de "sosiego para escuchar todas las opiniones de expertos que se puedan implicar" en la misma, según ha defendido.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García ha sostenido que esta ley es "meramente declarativa", y, aunque pueda basarse en "buenas intenciones, no se traduce en nada".

Por último, en defensa del proyecto de ley se ha pronunciado el diputado del PP-A Mariano García, quien ha augurado que esta iniciativa "transformará y avanzará la ciencia, tecnología e innovación" en Andalucía.