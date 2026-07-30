Licitada la contratación de unidades móviles para el cribado de mama en zonas rurales

Una doctora observa una mamografía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto derivado de la contratación, por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, del servicio de asistencia sanitaria a ciudadanas andaluzas para la detección precoz del cáncer de mama mediante mamografía en unidades móviles de diagnóstico homologadas para garantizar la accesibilidad de mujeres de zonas rurales alejadas de los centros hospitalarios de referencia o que no disponen de la tecnología indicada.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se realiza íntegramente por profesionales del sistema público andaluz, de manera que la lectura e interpretación de todas las mamografías, incluidas las realizadas en unidades móviles, corresponde siempre a facultativos del SAS. Las unidades móviles se contratan exclusivamente para realizar la captura de la imagen mamográfica (no el diagnóstico) y su función es garantizar la accesibilidad.

De hecho, este nuevo contrato, por 9.149.640 euros, contempla la ampliación de la población destinataria del programa (de 49-71 a 46-72 años), que casi duplica el número de mujeres invitadas a participar. El servicio contratado se limita, por tanto, a la realización de la exploración, obtención de la imagen y envío de esta a los facultativos del Servicio Andaluz de Salud para su informe.

En 2019 podían participar únicamente las mujeres de entre 50 y 69 años. En 2023, la Junta de Andalucía amplió la cobertura a las mujeres de entre 48 y 71 años, adelantando a los nuevos objetivos nacionales y avanzando de forma progresiva hacia una mayor protección de la población femenina.