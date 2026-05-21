'Little Amélie' o 'Sorry, Baby', entre las películas escogidas para el ciclo de cine de verano en el CAAC en Sevilla

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SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) han presentado este jueves una nueva edición de su ciclo de cine de verano, que está comisariado en 2026 por el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF) y compuesto por seis largometrajes de cineastas internacionales contemporáneos y de reciente producción.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, se desarrollará en el CAAC los miércoles desde el 3 de junio hasta el 8 de julio, y en el C3A los jueves desde el 16 de julio hasta el 20 de agosto, ambas fechas inclusive. Todas las sesiones comenzarán a las 22,00 horas, tras la caída del sol, y serán de entrada libre hasta completar aforo.

La programación reúne las películas 'DJ Ahmet', de Georgi M. Unkovski,'La receta perfecta', de Louise Courvoisier, , de Akinola Davies, 'Las líneas discontinuas', de Anxos Fazáns, 'Sorry, Baby', de Eva Victor y 'Little Amélie', de Mailys Vallade, procedentes de Macedonia del Norte, Francia, Nigeria, Reino Unido, España y Estados Unidos y estrenadas entre 2024 y 2025.

En el CAAC, las proyecciones tendrán lugar en el Patio del Padre Nuestro, situado junto a la cafetería Alma Mater del museo, y en el C3A en sus patios exteriores, consolidando los espacios al aire libre de ambos centros como lugares de encuentro para la cultura durante los meses de verano.

"Este cine de verano quiere ser un espacio para compartir cultura y un punto de encuentro al aire libre", ha señalado la jefa del Servicio de Actividades y Difusión del CAAC, Yolanda Torrubia.