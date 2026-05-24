Málaga, Sevilla y Granada "sobresalen" con sus pódcast en el concurso escolar Consumópolis

El concurso escolar Consumópolis. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha reconocido el trabajo y la implicación del alumnado y del profesorado andaluz participante en una nueva edición de Consumópolis, el concurso escolar orientado a "fomentar hábitos de consumo responsable, crítico y sostenible", y ha felicitado a los equipos ganadores en la comunidad autónoma.

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, tras la valoración de los trabajos presentados en la fase autonómica del concurso escolar, el jurado de Consumópolis en Andalucía ha seleccionado a los tres equipos ganadores, los cuales han presentado los mejores pódcast relacionados con el lema de esta vigésimo primera edición, 'A la hora de consumir, que no te domine el "click"'. Es el formato elegido para el trabajo en grupo en esta edición, consistente en una serie de entrevistas radiofónicas a personas consumidoras responsables, a comercios, a 'influencers' o creadores de contenido digital, así como a empresas.

En concreto, los equipos ganadores de Consumópolis 21 en Andalucía son 'ClickConsciente', del CEIP Nuestra Señora de Andévalo de Sevilla --Nivel 1, que abarca 5º y 6º de Educación Primaria--; 'Friday Team', del IES Vega de Atarfe, Granada --Nivel 2, 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria--; y 'FutChampion', del IES José Saramago de Humilladero, Málaga --3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria--.

Según ha precisado la Junta, para la selección de los equipos ganadores, el jurado ha valorado especialmente la adecuación de los trabajos a los objetivos del concurso, la creatividad, la originalidad, la presentación, la calidad técnica y la calidad lingüística de los proyectos.

El acto de entrega de los premios se celebrará en el mes de junio en Sevilla. La Dirección General de Consumo hará entrega de quince tabletas digitales a los alumnos de cada equipo ganador, y de tres ordenadores portátiles para cada profesor encargado de la coordinación de los mismos.

CONSUMO RESPONDE

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo 'consumoresponde@juntadeandalucia.es', ambos en horario de atención de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web 'https://www.consumoresponde.es', y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook ('www.facebook.com/consumoresponde') e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.