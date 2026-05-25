Marco Flores y Rocío Márquez, protagonistas de 'Andalucía Flamenco' en el Teatro Central de Sevilla

Archivo - Marco Flores, uno de los protagonistas la última semana de mayo del ciclo 'Andalucía Flamenco' en el Teatro Central. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central continúa una nueva semana de programación del ciclo Andalucía.Flamenco con cuatro espectáculos que reúnen a distintas figuras del flamenco actual. De un lado, los ganadores del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, Sara Denez y Juanfe Pérez, que recalan el próximo 27 de mayo, a las 20,30 horas, en la Sala Manuel Llanes para mostrar ante el público sus respectivos trabajos con el cartel de localidades agotadas.

Agotadas también están las entradas para el recital de Lucía Ruibal, Javi Ruibal y José Almarcha, 'Savia Project', programado en el mismo espacio para el día 28, a las 18,00 horas. Ya el fin de semana, Rocío Márquez presenta en directo su último disco, 'Himno Vertical', el día 29, mientras que Marco Flores trae 'Vengo Jondo' el sábado 30, detalla la Junta en una nota de prensa.

El viernes, Rocío Márquez presentará con entradas agotadas su último disco, 'Himno Vertical', una obra que transforma el concepto tradicional del réquiem en una reflexión poética sobre el ciclo de la vida, la transformación y el renacimiento. Con el apoyo en gira del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, la propuesta se construye como una "espiral escénica donde vida y muerte dialogan de manera continua".

La muerte deja de entenderse como final trágico para convertirse en un espacio de tránsito, renovación y retorno. Con este trabajo, Márquez plantea un universo simbólico y sonoro en el que creación y disolución conviven en equilibrio, y que ha sido reconocido con el Premio MIN 2026 al Mejor Álbum de Flamenco en la pasada edición, celebrada en el Gran Teatro de Córdoba.

La danza volverá a ser la protagonista el sábado, de la mano del bailaor y coreógrafo Marco Flores, que presenta 'Vengo Jondo', un recital-concierto inspirado en las formas clásicas del flamenco desde una mirada actual. La propuesta reúne cante, guitarra y baile en un recorrido que "revisita estilos y palos tradicionales desde una sensibilidad actual".

Bajo conceptos como profundidad, austeridad, verdad y silencio, este espectáculo reivindica la esencia del flamenco a través de intérpretes contemporáneos; con música original de José Tomás Jiménez, el cante de Manuel de la Nina y Enrique Remache, además de coreografías de Marina Valiente y Claudia Cruz e incluye composiciones que dialogan entre tradición y contemporaneidad.

Sara Denez, ganadora del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en la modalidad de cante, presentará el miércoles 'Origen', un espectáculo profundamente ligado a la memoria, la identidad y el regreso a las raíces, que nace del viaje de vuelta al escenario de la artista con una propuesta que conecta con su herencia familiar y con la figura de su abuelo, "El Langaro", cantaor de la compañía de Pepe Marchena.

CONTINUACIÓN DEL CICLO

El ciclo continúa el jueves con 'Savia Project', una propuesta de flamenco contemporáneo en proceso de creación impulsada por Lucía Ruibal, Javi Ruibal y José Almarcha, junto a destacados músicos de la escena jazzística. El espectáculo surge del diálogo entre baile y música, transitando de forma orgánica entre tradición flamenca, improvisación y lenguajes contemporáneos.

La iniciativa incorpora además actividades paralelas centradas en el proceso de creación y estreno de la obra, con el objetivo de fortalecer su dimensión pedagógica y su vínculo con el ámbito universitario. Se trata de una propuesta impulsada por el Instituto Andaluz del Flamenco con el fin de preservar, impulsar y difundir el flamenco.

El ciclo continuará el día 2 con las actuaciones de Cristina Soler y Ángel Flores en el Marco de la Gala de Ganadores XXIV del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. El viernes 5, la Fundación Cristina Heeren celebra sus 30 años con el espectáculo 'Flamenco es Vida' y el sábado 6, la programación continúa con el 50º aniversario de la publicación de 'Persecución', de Juan Peña 'El Lebrijano', por Pedro M.ª Peña y José Valencia.

Además de la actividad escénica, el flamenco será también protagonista de la programación de la Filmoteca de Andalucía en su sede sevillana el próximo 1 de junio. Ese día se proyectará 'Tríptico elemental de España', un trío de cortometrajes del experimental director José Val del Omar realizados entre 1955 y 1982. La entrada es gratuita mediante reserva previa de invitación en la página web del Tatro Central.

La edición 2026 de Andalucía·Flamenco suma un total de diecisiete actuaciones en los teatros Central de Sevilla y Alhambra de Granada, programadas durante los meses de mayo y junio. El ciclo reúne un año más a figuras consolidadas, creadores contemporáneos y nuevos talentos del arte jondo. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales habituales y de las páginas web de ambos teatros.