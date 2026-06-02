Más de 304.000 euros de inversión en el CEIP Miguel de Cervantes de Écija (Sevilla) para reparar daños por el temporal

Patio del CEIP Miguel de Cervantes de Écija - JUNTA DE ANDALUCÍA

ÉCIJA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de sustitución de cubiertas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel de Cervantes de Écija (Sevilla), que llevará a cabo la empresa Guamar SA por un importe de 304.318 euros y con un plazo de ejecución de tres meses desde su comienzo.

Las intensas lluvias de enero y febrero de este año afectaron a la cubierta del aulario de primaria del centro, provocando desprendimientos en los revestimientos de techos y fachadas, lo que obligó a clausular los espacios de la primera planta, informa la Junta en una nota de prensa.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, ha afirmado que "esta actuación en Écija es una muestra más del cumplimiento del compromiso anunciado por Juanma Moreno tras el tren de borrascas sobre que el gobierno de la Junta de Andalucía afrontaría los gastos de la subsanación de los daños ocasionados en los centros educativos".

Las obras consistirán en la sustitución integral de la cubierta para garantizar la seguridad y habitabilidad de las aulas clausuradas. Con este objetivo, se retirará y reemplazará la lámina impermeabilizante, que presenta daños generalizados, y se incorporará aislamiento térmico más geotextil para su adecuación a los estándares normativos actuales.

Además, se resanarán los pretiles, que serán enfoscados y pintados, y se repararán los daños causados en los espacios interiores del colegio. "Podemos decir con gran satisfacción que esta intervención supone en la práctica una rehabilitación casi integral del edificio y el rejuvenecimiento de los espacios escolares, que repercutirá sin duda en la mejora de la calidad de la enseñanza", ha manifestado Araúz.

Esta intervención se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.